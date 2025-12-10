VIDEO Campanie ”anti telefon la volan” făcută de o firmă de pompe funebre din Alba Iulia: Ultimul tău drum poate fi cu noi

Efectele devastatoare ale unui accident rutier mortal sunt văzute cel mai bine (pe lângă pompieri militari și polițiști) de cei de la pompe funebre. Ultimul drum al unui șofer decedat într-un accident mortal, care și-a luat ochii de la volan și s-a uitat pentru câteva secunde în telefon este cu dricul.

Și asta este realitatea: o bună parte dintre decesele înregistrate în România sunt produse în accidente rutiere. Accidente rutiere mortale produse din neatenție și mai exact din folosirea telefonului mobil în timpul condusului.

Drept urmare, Ionuț Țârău, administratorul unei firme de pompe funebre din Alba Iulia, a început o campanie de conștientizare a pericolului care îi vizează direct pe șoferi: folosirea telefonului în timp ce conduc.

Ionuț a început să facă asta din cauza unui simplu fapt: vede des ce înseamnă o victimă a accidentului rutier. Drept urmare alături de colegii săi au făcut mai multe pancarte și ies pe străzile principale din Alba Iulia, unde le afișează.

Afișează mesaje simple, dar care au un mesaj foarte dur. Spre exemplu: Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți că noi vă așteptăm. În traducere liberă, dacă folosești telefonul în timp ce conduci, ai putea fi implicat într-un accident rutier mortal, iar ultimul tău drum să fie într-un dric condus de cei de la pompe funebre.

Este un mesaj dur, dar asta este realitatea.

În primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 2.130 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 674 de persoane și rănirea gravă a 1.702 oameni.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News