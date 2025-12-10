Connect with us

Eveniment

VIDEO Campanie ”anti telefon la volan” făcută de o firmă de pompe funebre din Alba Iulia: Ultimul tău drum poate fi cu noi

Publicat

acum 28 de secunde

Efectele devastatoare ale unui accident rutier mortal sunt văzute cel mai bine (pe lângă pompieri militari și polițiști) de cei de la pompe funebre. Ultimul drum al unui șofer decedat într-un accident mortal, care și-a luat ochii de la volan și s-a uitat pentru câteva secunde în telefon este cu dricul. 

Și asta este realitatea: o bună parte dintre decesele înregistrate în România sunt produse în accidente rutiere. Accidente rutiere mortale produse din neatenție și mai exact din folosirea telefonului mobil în timpul condusului. 

Drept urmare, Ionuț Țârău, administratorul unei firme de pompe funebre din Alba Iulia, a început o campanie de conștientizare a pericolului care îi vizează direct pe șoferi: folosirea telefonului în timp ce conduc.

YouTube video

Ionuț a început să facă asta din cauza unui simplu fapt: vede des ce înseamnă o victimă a accidentului rutier. Drept urmare alături de colegii săi au făcut mai multe pancarte și ies pe străzile principale din Alba Iulia, unde le afișează.

Afișează mesaje simple, dar care au un mesaj foarte dur. Spre exemplu: Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți că noi vă așteptăm. În traducere liberă, dacă folosești telefonul în timp ce conduci, ai putea fi implicat într-un accident rutier mortal, iar ultimul tău drum să fie într-un dric condus de cei de la pompe funebre.

Este un mesaj dur, dar asta este realitatea.

În primele 7 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 2.130 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 674 de persoane și rănirea gravă a 1.702 oameni.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de secunde

VIDEO Campanie ”anti telefon la volan” făcută de o firmă de pompe funebre din Alba Iulia: Ultimul tău drum poate fi cu noi
Blajacum 16 minute

Bosch anunță noi concedieri în România. Va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara
Evenimentacum O oră

Cine a furat banii unor pacienți de pe secția de psihiatrie a Spitalului Sebeș? Procurorul a închis dosarul din lipsă de probe
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum o zi

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Blajacum 16 minute

Bosch anunță noi concedieri în România. Va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara
Economieacum 5 ore

Acțiuni de împăduriri în țară. Se regenerează peste 1300 hectare de pădure din proprietatea statului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum 6 ore

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum 9 ore

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 2 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 2 zile

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

laptopuri tableta emag
Actualitateacum 2 ore

Performanță, portabilitate și control: cum alegi platforma potrivită pentru muncă și studiu (P)
Evenimentacum 3 ore

Spectacole dedicate Sărbătorilor de iarnă, prezentate de elevi ai Școlii de Arte din Alba Iulia, în luna decembrie. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 3 ore

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Actualitateacum 4 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Educațieacum o zi

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Educatie