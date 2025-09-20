VIDEO: Cars X Coffee la Alba Iulia. Mașini moderne și sute de cai putere, în șanțurile vechi ale Cetății Alba Carolina

Șanțurile vechi ale Cetății Alba Carolina sunt acaparate în acest weekend de sute de cai putere. Vorbim despre sute de cai putere prezenți sub capotele a aproape 200 de mașini moderne.

Mai exact la Alba Iulia, în acest weekend are loc evenimentul Cars X Coffee, un eveniment organizat și dedicat iubitorilor de mașini ”tunate”.

Pentru a participa la eveniment au venit pasionați de tunning auto din toată țara.

De asemenea pe lângă pasionații de autoturisme cei mai fericiți sunt copiii. Aceștia pot admira mașinile viu colorate alături de părinții lor.

Iar adulții pot discuta cu proprietarii mașinilor care au modificări și de zeci de mii de euro fiecare.

Mai mult de atât, pentru participanți va avea loc și un concurs, pentru ”cea mai gălăgioasă mașină”.

