VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro

Invictus este o asociație recunoscută la nivel național care a fost formată în 2014 din dorința de a ajuta militarii răniți în teatrele de operații în Irak, Afganistan, Bosnia și alte zone de conflict. De asemenea un alt scop a fost omagierea soldaților români care au căzut în timpul conflictelor armate.

Modalitatea prin care voluntarii Invictus au ales să facă acest lucru este sportul. În studio-ul Alba24.ro s-au aflat recent doi voluntari Invictus din Alba: Levente Polgar și Lucian Docea.

Aceștia au discutat despre asociație, proiectele pe care le desfășoară, dar și Ștafeta Veteranilor, un eveniment care va ajunge la Alba Iulia, pe 20 octombrie.

Ștafeta veteranilor este la a 12 ediție și dacă la prima ediție au fost doar șapte participanți, astăzi vorbim despre mii de alergători, cicliști, civili, militari, tineri și vârstnici.

Care este legatura Invictus cu Alba. Lucian Docea a explicat cum s-a întâlnit cu Levente Polgar

Într-o noapte, în urmă cu mai bine de nouă ani, Lucian Docea conducea spre Cluj Napoca. La un moment dat a oprit un alergător, care era ultra maratonistul Levente Polgar.

”Eu, personal, nu știam ce înseamnă Ștafeta Veteranilor Invictus până într-o noapte, acum nouă ani, când mergeam cu mașina spre Cluj-Napoca, către aeroport. Pe drum, am depășit un alergător.

Era toamnă târzie, ceață, vreme urâtă. Mi s-a părut o figură cunoscută, așa că am tras pe dreapta. Era Levi, care alerga noaptea, singur, cu o lanternă frontală.

L-am întrebat: „Prietene, ce faci?”

El mi-a răspuns: „Mă duc la Cluj.”

I-am zis: „Hai cu mine, că și eu merg acolo.”

Dar el mi-a spus: „Nu pot urca în mașină. Dacă m-aș urca, i-aș dezonora pe cei pentru care alerg.”

Atunci mi-a povestit că Asociația Invictus organizează un eveniment, chiar atunci se desfășura Ștafeta Veteranilor.

Dacă atunci era singur, în anul următor am dus ștafeta împreună: el alergând, eu pe bicicletă, pe traseul Oradea-Carei. De atunci, am participat în fiecare an, anul acesta fiind a opta mea participare”, a detaliat Lucian Docea.

Când ajunge ștafeta în Alba Iulia?

Ștafeta Invictus va ajunge la Alba Iulia, pe 20 octombrie, la ora 17:00, în fața statuii lui Mihai Viteazul.

Alergătorii din Sibiu vor intra în cetate, vor face schimbul de ștafetă, iar ștafeta originală va rămâne peste noapte la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Dimineața, pe 21 octombrie, după intonarea Imnului Național, vor pleca spre Câmpia Turzii, pentru a preda ștafeta la Baza Aeriană.

Traseul are aproximativ 70-80 de kilometri, pe care îi vor parcurge alergând și pe bicicletă.

Participanții vor fi însoțiți de un antemergător pentru siguranță.

