Connect with us

Eveniment

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro

Publicat

acum 55 de secunde

Invictus este o asociație recunoscută la nivel național care a fost formată în 2014 din dorința de a ajuta militarii răniți în teatrele de operații în Irak, Afganistan, Bosnia și alte zone de conflict. De asemenea un alt scop a fost omagierea soldaților români care au căzut în timpul conflictelor armate. 

Modalitatea prin care voluntarii Invictus au ales să facă acest lucru este sportul. În studio-ul Alba24.ro s-au aflat recent doi voluntari Invictus din Alba: Levente Polgar și Lucian Docea.

Aceștia au discutat despre asociație, proiectele pe care le desfășoară, dar și Ștafeta Veteranilor, un eveniment care va ajunge la Alba Iulia, pe 20 octombrie.

YouTube video

Ștafeta veteranilor este la a 12 ediție și dacă la prima ediție au fost doar șapte participanți, astăzi vorbim despre mii  de alergători, cicliști, civili, militari, tineri și vârstnici.

VEZI ȘI: VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei

Care este legatura Invictus cu Alba. Lucian Docea a explicat cum s-a întâlnit cu Levente Polgar

Într-o noapte, în urmă cu mai bine de nouă ani, Lucian Docea conducea spre Cluj Napoca. La un moment dat a oprit un alergător, care era ultra maratonistul Levente Polgar.

”Eu, personal, nu știam ce înseamnă Ștafeta Veteranilor Invictus până într-o noapte, acum nouă ani, când mergeam cu mașina spre Cluj-Napoca, către aeroport. Pe drum, am depășit un alergător.

Era toamnă târzie, ceață, vreme urâtă. Mi s-a părut o figură cunoscută, așa că am tras pe dreapta. Era Levi, care alerga noaptea, singur, cu o lanternă frontală.

L-am întrebat: „Prietene, ce faci?”

El mi-a răspuns: „Mă duc la Cluj.”

I-am zis: „Hai cu mine, că și eu merg acolo.”

Dar el mi-a spus: „Nu pot urca în mașină. Dacă m-aș urca, i-aș dezonora pe cei pentru care alerg.”

Atunci mi-a povestit că Asociația Invictus organizează un eveniment, chiar atunci se desfășura Ștafeta Veteranilor.

Dacă atunci era singur, în anul următor am dus ștafeta împreună: el alergând, eu pe bicicletă, pe traseul Oradea-Carei. De atunci, am participat în fiecare an, anul acesta fiind a opta mea participare”, a detaliat Lucian Docea.

Când ajunge ștafeta în Alba Iulia?

Ștafeta Invictus va ajunge la Alba Iulia, pe  20 octombrie, la ora 17:00, în fața statuii lui Mihai Viteazul.

Alergătorii din Sibiu vor intra în cetate, vor face schimbul de ștafetă, iar ștafeta originală va rămâne peste noapte la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Dimineața, pe 21 octombrie, după intonarea Imnului Național, vor pleca spre Câmpia Turzii, pentru a preda ștafeta la Baza Aeriană.

Traseul are aproximativ 70-80 de kilometri, pe care îi vor parcurge alergând și pe bicicletă.

Participanții vor fi însoțiți de un antemergător pentru siguranță.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 55 de secunde

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
meteo vremea in alba toamna prognoza meteo
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba, săptămâna 13-19 octombrie: zile de toamnă autentică, cu nopți reci și zile însorite. Prognoza meteo pe localități
Actualitateacum 2 ore

Uber închide serviciul de ride-sharing partajat în România. Pasagerii nu mai pot împărți costurile la cursele în aceeași direcție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Uber închide serviciul de ride-sharing partajat în România. Pasagerii nu mai pot împărți costurile la cursele în aceeași direcție
Economieacum 3 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 ore

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Evenimentacum 23 de ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 21 de ore

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 55 de secunde

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
Evenimentacum 2 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 3 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat
care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum 22 de ore

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie