VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei

Levente Polgar este singura persoană cu handicap din lume care a terminat pentru a treia oară una dintre cele mai grele curse de maraton din lume: Tor des Geants.

În 145 de ore, 42 de minute și 35 de secunde a alergat 335,6 kilometri prin munți cu diferențe de nivel, zi lumină. Însă pe lângă efortul fizic, ultramaratoniștii care participă la o cursă, infernală, de atlfel, mai au o luptă: cea din mintea lor.

Ce gândesc cei care aleargă pe zi, pe călduri, pe noapte, în frig, timp de câteva zile? Cum numără peste 335 de kilometri? Și mai ales cum se abiționeză să ajungă la următorul punct de control.



La toate aceste întrebări am aflat răspunsuri de la Levente, Levi. Ultramaratonistul a fost prezent la Alba24.ro unde a povestit cum a trăit el ultima sa experiență din poziția de sportiv, la Tor des Geants.

Ce este Tor des Geants

Tor des Géants este una dintre cele mai dure, grele și provocatoare curse de anduranță montană din lume. Un ultramaraton de peste 330 kilometri lungime, cu peste 24.000 metri diferență pozitivă de nivel.

Traseul trece prin peste 30 de localități montane,iar cursa este una de tipul non stop. Adică sportivii aleg unde, când, cum și în ce fel se odihnesc sau mănâncă.

A alergat cu o accidentare

La începutul cursei din Italia, Levi s-a accidentat destul de grav. Mai exact a căzut pe o coborâre, la un nivel de șase metri și s-a lovit în zona coccisului. Lovitura i-a pus probleme pe tot parcursul cursei.

Lupta cu demonii interiori

Însă, partea fizică este doar o jumătate din lupta pe care o dă un sportiv la o competiție de genul. Cea mai dură este lupta interioară. Lupta cu sinele, iar aici intervin ”demonii interiori”. Gândurile de abandon și de ”aici mă opresc și gata”.

Cum a trecut peste asta? S-a gândit la fiecare ”checkpoint” și a continuat apoi s-a gândit la cei dragi, a spus Levente Polgar în studioul alba24.ro.

Halucinații cu mama sa, timp de aproape două ore

Dar la un moment dat și cei puternici cedează. Într-o coborâre a început să aibă halucinații. Mai exact se uita la un copac și se certa cu mama sa. Mama care îi spunea că trebuie să plece de acolo și să ajungă acasă. Nu știe exact cât a halucinat, dar el estimează că în jur de aproape o oră și jumătate.

A fost trezit de un ultramaratonist din Grecia care i-a dat două palme peste față și s-a asigurat că poate continua cursa.

Frica de moarte

Automat în timpul cursei a apărut și frica de moarte. Se gândea să nu moară stupid, să fie atât de obosit încât să cadă din picioare într-o vale și să sufere răni mortale.

Atunci și-a pus în funcțiune toate resursele și a continuat către următorul punct de control.

Ultimul an ca ultramaratonist la Tor des Geants

Levente Polgar a declarat că pentru el cursa de la Tor des Geants s-a încheiat cu cel de al treilea succes. Nu va mai participa în calitate de sportiv, ”este de ajuns” a spus.

Însă, își dorește un lucru: să participe ca voluntar și să îi ajute pe sportivii care participă la cursă.

sursă foto: Facebook, Levente Polgar.

