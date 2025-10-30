VIDEO: Cel mai bogat oraș roman din provincia Dacia, descoperit la Alba Iulia. Arheologii îl numesc un sit de ”valoare universală”

Dacă ar exista o carte a recordurilor în materie de șantiere arheologice, Alba Iulia ar mai bifa o prezență. Recent, arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții. Arheologul Radu Ota numește situl arheologic unul de ”valoare universală”.

Arheologii au scos la suprafață, în stadiul incipent (încă) vestigiile arheologice ale celui mai bogat oraș din provincia romană Dacia: Colonia Aurelia Apulensis.

O așezare romană care a ajuns la statutul de colonie și avea să primească epitetul de Chrysopolis „Orașul de Aur” atât datorită apropierii de zona auriferă, cât și ca urmare a prosperității sale.

Săpăturile arheologice au fost realizate în anul 2025, sub supravegherea arheologului Radu Ota. Vestigiile sunt situate în cartierul Partoș din Alba Iulia, pe malul Mureșului.

Reporterii alba24.ro au fost în interiorul sitului arheologic pentru a vedea ce au descoperit arheologii și mai ales pentru a afla ce au de gând autoritățile să facă cu vestigiile.

Săpăturile au început după ce Primăria municipiului Alba Iulia și-a arătat intenția de a amenaja pe terenul în cauză o autobază. Mai exact, o bază pentru autobuze, în ideea internalizării serviciului de transport public.

Însă, după ce arheologii au început să sape și-au dat seama de magnitudinea sitului. La scurt timp au scos la suprafață mai multe porțiuni de drum roman, un paviment intact, probabil cel mai mare la ora aceasta descoperit în România, dar și piese de teazaur.

Campania începută în 2025 va continua și în 2026 și după cum chiar Radu Ota a declarat, se va săpa până când va crede el că este necesar.

Mai mult de atât, situl arheologic se află în perimetrul de protecție UNESCO, iar cel mai probabil istoricii vor propune introducerea sitului arheologic în patrimoniul UNESCO.

Colonia Aurelia Apulensis

Orașul care s-a dezvoltat pe malul Mureșului, sub actualul cartier Partoș, a luat naștere prin colonizare și a fost inițial o mică așezare, un vicus. Aceasta a cunoscut o puternică evoluție socio-economică, beneficiind de existența unui port (portus).

În timpul domniei împăratului Marcus Aurelius (161–180), așezarea a primit statutul de municipium (Municipium Aurelium Apulense), dobândind astfel un teritoriu propriu.

Sub împăratul Commodus (180), a fost ridicată la rangul de colonia (Colonia Aurelia Apulensis), oraș care avea să primească ulterior epitetul Chrysopolis „Orașul de Aur” atât datorită apropierii de zona auriferă, cât și ca urmare a prosperității sale.

Orașul avea o formă dreptunghiulară, o tramă stradală ortogonală și era împărțit în parcele (insulae). Materialul arheologic descoperit în acest sit este extrem de bogat, iar inscripțiile atestă existența unei elite locale înstărite și active, reflectând o viață municipală intensă și o comunitate prosperă, structurată după modelul roman.

Descoperirea complică foarte mult planurile primăriei

Locația în care primăria a decis să amenajeze autobaza este una foarte cunoscută pentru abudența de vestigii ce pot fi scoase la suprafață.

Mai exact istoricii orașului și arheologii știau că sub pământul de la marginea orașului se pot afla vestigii foarte importante.

În trecut în proximitatea zonei care acum a fost săpată au fost făcute descoperiri arheologice spectaculoase: o statuie a lui Hercule, dar și a unei alte zeități romane.

Cu toate acestea, reprezentanții Primăriei au decis să dea undă verde proiectului.

Numai că acum s-au trezit cu planurile foarte încurcate. Mai exact, primăria vrea în aproximativ 15 luni să își facă propriul serviciu de transport public, iar baza să fie fix pe locul sitului arheologic.

Asta în condițiile în care între primărie și STP există un scandal public, care este departe de a se termina.

Reprezentanții primăriei insistă pe importanța proiectului cu autobaza

Deși Alba Iulia este un oraș turistic, iar în afara Cetății Alba Carolina nu există alte atracții turistice, primăria vrea să continue cu amenajarea autobazei, dar și cu prezervarea sitului arheologic.

Potrivit surselor alba24.ro, conducerea primăriei ar avea în plan amenajarea unei baze supraetajate de autobuze, iar la subsolul ei să se afle descoperirile arheologice.

Asta reiese și dintr-un comunicat al primăriei în care aceștia menționează că: ”se analizează posibilitatea modificării proiectului investițional și deschiderea în cadrul acestuia și a unui nou muzeu, care să transforme zona Partoș într-un nou pol cultural și turistic”.

Investiție de peste 9 milioane de euro, din fonduri UE

Potrivit Primăriei municipiului Alba Iulia, noua autobază ar urma să asigure ”o resetare a transportului public local, fiind o alternativă modernă la sistemul existent, aflat în criză de încredere și funcționalitate.

Proiectul include infrastructura completă necesară unui transport public verde și eficient:

o hală modernă pentru 40 de autobuze electrice cu stații de încărcare lentă,

20 de locuri exterioare (dintre care 7 cu încărcare rapidă),

o parcare Park&Ride cu 52 de locuri pentru autoturisme și 37 de locuri pentru personal.

Centrul va dispune de stații de plecare și sosire pentru autobuze, zonă de bike-sharing, spații tehnice pentru întreținere, spălătorie și atelier de reparații, precum și o clădire administrativă cu birouri, vestiare și zone de relaxare.

Întreaga investiție este echipată cu sisteme moderne de supraveghere, iluminat eficient și management integrat al apelor pluviale”, au transmis reprezentanții Primăriei într-un comunicat de presă.

