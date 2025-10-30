Connect with us

Administrație

VIDEO: Descoperiri arheologice extrem de importante la Alba Iulia, pe locul în care primăria vrea să construiască o autobază

Publicat

acum 16 minute

O serie de descoperiri arheologice foarte importante au fost făcute de arheologi în cartierul Partoș din Alba Iulia, în locul pe care primăria vrea să amenajeze o autobază, în contextul în care în viitor intenționează să internalizeze serviciul de transport public local și să renunțe la serviciile Societății de Transport Public. 

Cu prilejul săpăturilor, arheologii au descoperit un adevărat cartier roman care aparținea coloniei romane Colonia Aurelia Apulensis, din secolul II după Hristos. 

YouTube video

Au fost descoperite case, piațete, un altar, dar și drumuri romane conservate în perfectă stare. Potrivit arheologilor cu care reporterii alba24.ro au discutat este una dintre cele mai importante descoperiri făcute pe teritoriul municipiului Alba Iulia.

Mai mult de atât, sit-ul arheologic se află în perimetrul de protecție UNESCO, iar cel mai probabil istoricii vor propune introducerea sit-ului arheologic în patrimoniul UNESCO.

Joi, 30 octombrie, la sit-ul arheologic a fost susținută o conferință de presă la care au participat arheologii, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Alba Iulia, inclusiv primarul Gabriel Pleșa, dar și conducerea Muzeului Național al Unirii, reprezentată de istoricul Gabriel Rustoiu.

Descoperirea complică foarte mult planurile primăriei

Locația în care primăria a decis să amenajeze autobaza este una foarte cunoscută pentru abudența de vestigii ce pot fi scoase la suprafață.

Mai exact istoricii orașului și arheologii știau că sub pământul de la marginea orașului se pot afla vestigii foarte importante.

În trecut în proximitatea zonei care acum a fost săpată au fost făcute descoperiri arheologice spectaculoase: o statuie a lui Hercule, dar și a unei alte zeități romane.

Cu toate acestea, reprezentanții Primăriei au decis să dea undă verde proiectului.

Numai că acum s-au trezit cu planurile foarte încurcate. Mai exact, primăria vrea în aproximativ 15 luni să își facă propriul serviciu de transport public, iar baza să fie fix pe locul sitului arheologic.

Asta în condițiile în care între primărie și STP există un scandal public, care este departe de a se termina.

Reprezentanții primăriei insistă pe importanța proiectului cu autobuze

Deși Alba Iulia este un oraș turistic, dar în afara Cetății Alba Carolina, nu există alte atracții turistice, primăria vrea să continue cu amenajarea autobazei, dar și cu prezervarea sit-ului arheologic.

Potrivit surselor alba24.ro, conducerea primăriei ar avea în plan amenajarea unei baze supraetajate de autobuze, iar la subsolul ei să se afle descoperirile arheologice.

Asta reiese și dintr-un comunicat al primăriei în care aceștia menționează că: ”se analizează posibilitatea modificării proiectului investițional și deschiderea în cadrul acestuia și a unui nou muzeu, care să transforme zona Partoș într-un nou pol cultural și turistic”.

Investiție de peste 9 milioane de euro, din fonduri UE

Potrivit Primăriei municipiului Alba Iulia, noua autobază ar urma să asigure ”o resetare a transportului public local, fiind o alternativă modernă la sistemul existent, aflat în criză de încredere și funcționalitate.

Proiectul include infrastructura completă necesară unui transport public verde și eficient:

  • o hală modernă pentru 40 de autobuze electrice cu stații de încărcare lentă,
  • 20 de locuri exterioare (dintre care 7 cu încărcare rapidă),
  • o parcare Park&Ride cu 52 de locuri pentru autoturisme și 37 de locuri pentru personal.

Centrul va dispune de stații de plecare și sosire pentru autobuze, zonă de bike-sharing, spații tehnice pentru întreținere, spălătorie și atelier de reparații, precum și o clădire administrativă cu birouri, vestiare și zone de relaxare.

Întreaga investiție este echipată cu sisteme moderne de supraveghere, iluminat eficient și management integrat al apelor pluviale”, au transmis reprezentanții Primăriei într-un comunicat de presă.

Ultimele articole pe alba24
