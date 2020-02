VIDEO: Construirea platformei de stocare a deșeurilor în cartierul Partoș, REVOCATĂ în CL Alba Iulia. Se caută o altă locație

Consilierii locali din Alba Iulia au votat miercuri, 5 februarie, anularea unei hotărâri care prevedea construirea unei platforme de stocare temporară a deșeurilor menajere în cartierul Partoș.



Reamintim faptul că în ședința CL din data de 28 ianuarie, consilierii au aprobat un proiect de hotărâre privind „Construire platformă stocare temporară deșeuri menajere și împrejmuire, amplasare modul control – municipiul Alba Iulia”.

Solicitarea de anulare a hotărârii a venit după ce locuitorii din patru cartiere ale orașului au amenințat cu proteste împotriva administrației locale și au început să strângă semnături pentru anularea hotărârii și construirea platformei într-o altă locație.

„Am știut de la început, acum trei săptămâni când am intrat în această problemă de relocare a rampei de transfer, că nu intrăm într-o problemă ușoară. Eu am știut de la început ce ne așteaptă (…) Îi asigur pe toți cetățenii municipiului Alba Iulia că această problemă va fi soluționată și nu va avea nicio sincopă în termenul pe care ni l-am asumat.

Eu nu am pornit pentru această învestiție de unul singur. Am fost obligat să o facem, am fost în acea comisie de situații de urgență la nivel de Prefectură, toți au luat cuvântul, toți am spus ce variante sunt, urgente și pe care să le putem și autoriza, cu avize, cu autorizații de construire, cu proiect, cu terenul Primăriei, ca să putem în aceste 45 de zile să o putem executa. Deci să avem toate lucrările gata. Apoi să putem printr-un proiect de hotărâre să aducem forma prin care intrăm în parteneriat cu firma care prestează aceste servicii, să poate să se autorizeze la Protecția Mediului și să obțină toate avizele de funcționare.

Pașii care noi i-am făcut pentru obținerea autorizației de construire, pe platforma unde este terenul nostrul, lângă Stația de Epurare, sunt absolut legale. Avem autorizația de construire, cu certificat, cu avize, cu plan de amplasament, cu rapoarte. Eu nici nu puteam să merg mai departe dacă nu era votul Consiliului Local.

Tot astăzi, în ședință de CL, am fost obligat să fac această ședință pentru că avem o procedură prealabilă, cu care dacă mergem înainte și se sistează, se suspendă aplicarea acelei hotărâri, ajungem la jumătatea construcției, punem 1,5 – 2 milioane de lei și cineva o să spună, da, ați ajuns cu ea la jumătate, nu ați dus-o la bun sfârșit, de ce ați investit bani acolo.

(…) Ne batem cu o comunitate întreagă, inclusiv de pe strada Lalelelor, Recea și din zona Partoș, care sunt și un kilometru – doi kilometri, nu la 500 m sau la 200 m cum spune legea. (…)

Eu vă rog să votați revocarea pentru a nu avea alte sincope în executarea acestei platforme de transfer și în cel mai scurt timp executivul va venit în fața dumneavoastră să vă spună exact locația în care vom face această platformă de transfer, repet, pentru municipiul Alba Iulia, nu pentru județul Alba, că noi nu avem nicio responsabilitate.

Vedem acum în ce problemă serioasă suntem. Eu nu mai sunt de acord să ne luăm această responsabilitate. (…) Nu m-a sunat niciun primar, în afară de cel de la Sântimbru, niciodată de când suntem în această situație, să mă întrebe, împreună cu Consiliul Județean, cum rezolvăm problema asta, ce se întâmplă, de ce nu putem găsi undeva, pe tot ce înseamnă traseul dintre Alba Iulia și Teiuș, unde toate aceste localități sunt cu aceeași problemă și lucrează cu același operator, să găsim undeva pe o pășune, undeva într-un loc unde aveți investiții minime, unde nu sunt agenți economici și case, să găsiți acolo o platformă care să deservească toate aceste primării, pentru că toate beneficiază de acest transport la Târgu Jiu. Este un punct de vedere care mi se pare acum absolut normal, că nu mai trebuie să o facem de unii singuri, să mergem și să îi rugăm: fraților suntem în această poziție, haideți să vedem ce amplasament găsim.

Ne-am asumat prin acel proiect de hotărâre toată investiția să o facem noi, toată această platformă, când putem merge foarte simplu pe o regulă de trei simplă, aici sunt 70.000 de locuitori, acolo sunt 20.000, acolo sunt 10.000. Puneți fiecare partea voastră, executăm acea platformă, o folosim un an sau doi până pornește sistemul integrat apoi vedem ce facem cu acel obiectiv.

Suntem în momentul în care trebuie să venim cu toții, nu trebuie să ne tragem toți pe fund înapoi. Trebuie să răspundem toți, încât să găsim cea mai bună variantă pentru toți cetățenii care beneficiază de aceste servicii”, a explicat viceprimarul cu atribuții de primar, Voicu Paul.

