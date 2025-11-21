Connect with us

VIDEO: Cristina Cândea de la Ryma s-a lansat în showbiz. „Queenstina” participă cu piesa „Milion” la concursul „Artiști la Reboot”

Publicat

acum O oră

Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia cunoscută sub numele de scenă Queenstina, a lansat recent o nouă piesă – „Milion” – care a fost difuzată în cadrul emisiunii concurs „Artiști la Reboot” de la Radio Guerrilla. 

Cristina a ales arhitectura ca profesie, specializându-se în restaurare, dar muzica a fost mereu prezentă în viața ei. Încă din școala generală, cei șapte ani de studiu al pianului i-au oferit o bază solidă, pe care și-a continuat-o ulterior în mod autodidact, ghidată de pasiune și de o curiozitate pentru universul sunetelor.

YouTube video

După absolvirea facultății, fascinată atât de istorie, cât și de dinamismul culturii contemporane, Cristina a înființat Asociația RYMA. Aici s-a transformat într-o organizatoare de evenimente de referință, activând într-unul dintre cele mai vibrate spații culturale din Cetatea Alba Carolina. Această experiență i-a permis să țesă o rețea puternică de conexiuni cu artiști locali, naționali și internaționali, scrie guerrillaradio.ro.

Colaborările artistice nu au întârziat să apară. Până în 2019, Cristina a lucrat alături de mai mulți muzicieni români. A fost, de asemenea, backing vocalist în trupa de jazz a artistei Zeyla Tomlyn, iar vara aceluiași an a urcat pe scena Festivalului Waha.

Anul 2023 a adus întâlnirea cu Gyusi Kadar, moment care a declanșat o perioadă intensă de creație. Împreună au construit ceea ce va deveni albumul de debut al Queenstinei, programat să fie lansat în primăvara anului 2026. Materialul va cuprinde șapte piese, fiecare explorând un teritoriu sonor distinct.

Cel mai recent single al artistei se numește „Milion”.

Piesa poate fi votată AICI până duminică, 23 noiembrie, iar artistul care va strânge cele mai multe voturi va fi difuzat în continuare la Radio Guerrilla.

