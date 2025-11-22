VIDEO: Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Peste 350 de alergătorii au luat startul în șanțurile Cetății Alba Carolina

Sute de iubitori ai sportului, de toate vârstele, au luat startul sâmbătă, 22 noiembrie, la Crosul Unirii – ediția 56, pe Latura de Sud a Cetății Alba Carolina.

Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a organizat sâmbătă, 22 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului „Crosul Unirii”.

Copii, tineri și adulți iubitori ai sportului au fost invitați, de la ora 10:00, în Șanțurile Cetății Alba Iulia, zona restaurantului Gothic, pentru a alerga în cadrul celor două curse, de 1 km și 2,7 km.

Primii care au luat startul au fost copii în vârstă de până la 11 ani.

Toți participanții vor primi diplome, medalii și tricouri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News