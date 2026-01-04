Connect with us

VIDEO: Cum au decurs acțiunile de deszăpezire la Alba Iulia, în noaptea de sâmbătă spre duminică

acum O oră

Acțiunea de deszăpezire a continuat și în noaptea de sâmbătă spre duminică ( 3 spre 4 ianuarie 2026) la Alba Iulia. Reprezentanții primăriei au transmis către alba24.ro mai multe video-uri în care apar autoutilitarele firmei de salubrizare care se ocupă de deszăpezirea în oraș.

Asta după ce asupra administrației locale și a direcției care se ocupă de deszăpezirea din oraș ”s-a revărsat un val” de critici din partea localnicilor din oraș. Val de critici bine fundamentat deoarece foarte multe zone din oraș nu au fost tranzitate de utilaje nici în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar nici pe tot parcursul zilei de sâmbătă.

În video-urile trimise reporterilor alba24.ro se pot vedea autoutilitare care tranzitează mai multe străzi din oraș. În dimineața zilei de duminică, 4 ianuarie, ninsorile au reînceput în Alba Iulia.

YouTube video

Pe de altă parte, pe lângă Primărie și cetățenii trebuie să contribuie la deszăpezirea unor zone. Mai exact cei care locuiesc la casă au obligația de a curăța zăpada din fața casei și de pe trotuar.

Același lucru trebuie să îl facă și cei care au magazine sau puncte de lucru ce au deschidere la domeniul public. Tot ei sunt obligați să curețe trotuarul din fața imobilului.

 

3 Comentarii

  1. Raul

    duminică, 04.01.2026 at 11:21

    Situația între blocuri e la fel! Dezastru! Zloata de ieri, a înghețat! Cu plugul nu mai ai ce sa ii faci. Angajații primariei mai bine ar tăcea pana la primăvară!

  2. Mihai

    duminică, 04.01.2026 at 11:26

    Incompetentul se plimba in spatele masinii,sa ne arate ca se lucreaza.O masina in tot orasul,asta da administratie.Domnule primar,ati face bine sa-l demiteti,pt ca numai deservicii va aduce.Sa taga un oras intreg pt un incompetent,de era Hava nu se intampla asa ceva.

  3. pilu

    duminică, 04.01.2026 at 12:09

    MIHAI
    Cum de ai descoperit doar un incompetent, cănd ei sunt cu zecile în Primărie ?

