Administrație

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP

Publicat

acum O oră

De la începutul anului 2025 administrația locală din Alba Iulia se chinuie să facă funcțional sistemul de bike-sharing. Adică serviciul care ar permite locuitorilor, dar și turiștilor să închirieze biciclete electrice și mecanice cu care să se plimbe prin oraș. Este vorba despre 300 de biciclete dintre care 240 electrice și 60 mecanice. 

Deși bicicletele există, stațiile de închiriere au fost montate încă din prima jumătate a anului, primăria s-a împotmolit în birocrație. Mai exact reprezentanții primăriei nu au reușit timp de aproape un an să atribuie un contract de mentenanță pentru biciclete și stațiile de încărcare. 

Promise în aprilie, iar apoi în ultima parte a verii că vor fi funcționale pe străzi și piste, bicicletele stau într-un depozit al primăriei.

Prezent în redacția alba24.ro, primarul Gabriel Pleșa, a ”arătat cu degetul” spre ANAP. Mai exact a declarat că ANAP a spus că trebuie două contracte separate.

”Singurul capitol care nu s-a închis încă și care se vede este sistemul de bike-sharing. Avem bicicletele, avem acum stațiile de încărcare conectate, însă problema este una birocratică. Avem nevoie de un contract de mentenanță obligatoriu pentru a putea face recepția. După ce am început procedura, ANAP ne-a transmis că trebuie să împărțim acest contract în două.

YouTube video

În prezent suntem în proces de achiziție pentru acest contract de management, iar în momentul în care va fi semnat, vom putea face recepția finală, deoarece lucrările propriu-zise s-au încheiat”, a declarat Gabriel Pleșa, la alba24.ro.

Câte biciclete sunt disponibile și unde sunt amplasate

Sistemul include 6 stații independente energetic și 12 stații branșate electric. Potrivit regulamentului întocmit de reprezentanții primăriei este vorba despre 60 de biciclete mecanice inteligente și 240 de biciclete electrice inteligente.

Stațiile Branșate Electric (240 biciclete)

  • Str. Republicii – Intersecția cu Str. Tudor Vladimirescu → 20 biciclete
  • Str. Republicii – Alsting → 25 biciclete
  • Str. Republicii – Bazinul Olimpic → 30 biciclete
  • Bd. Revoluției – Sf. Ecaterina → 10 biciclete
  • Bd. Revoluției – Intersecția cu Bd. Transilvaniei → 30 biciclete
  • Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Cloșca → 20 biciclete
  • Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Vânătorilor → 10 biciclete
  • Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Calea Moților → 20 biciclete
  • Str. Gheorghe Pop de Băsești → 10 biciclete
  • Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Apulum → 10 biciclete
  • Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Take Ionescu → 20 biciclete
  • Bd. Încoronării – Gara CFR Alba Iulia → 35 biciclete

Stațiile Independente Energetic (60 biciclete)

  • Bd. Ferdinand – Intersecția cu Str. Take Ionescu → 10 biciclete
  • Str. Ardealului – Intersecția cu Str. Calea Moților → 10 biciclete
  • Str. Ardealului – Intersecția cu Piața I.C. Brătianu → 20 biciclete
  • Str. I.C. Brătianu – Piața Alessandria → 10 biciclete
  • Str. Tudor Vladimirescu – Intersecția cu Str. Orizontului → 10 biciclete

Cum pot fi folosite bicicletele

Pentru ca bicicletele să fie utlizate este necesară înregistrarea pe aplicația Nextbike (disponibilă pe App Store & Google Play). Acestea vor putea fi folosite doar în intervalul orar 06-23:00.

Date necesare: nume, adresă, telefon, email, cont bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar cei sub 14 ani nu pot folosi sistemul.

2 Comentarii

  1. al doilea

    joi, 16.10.2025 at 09:53

    INAPTI..cel mai prost management a unui oras.. mare mi-ar fi mirarea sa nu ajunga in colaps financiar. atatea promisiuni si nu se intampla nimic in acest oras de ccand este aces om primar. tot ceea ce s-a facut au fost proiecte depuse si incepute de vechea administratie.in rest 0 un 0 mare.

    Răspunde

  2. Pamfil

    joi, 16.10.2025 at 10:54

    ce sa functioneze? ca pistele pentru biciclete sunt trasate in doru lelii, de niste unii cu minte de evul mediu, care n-au vazut o bicicleta in viata lor.

    Oameni lipsiti de viziune, asta au fost si sunt in administratia locala.

    In primii ani de dupa 1989 au crezut ca-l impaiaza pe Ceausescu ca pe Lenin si ca ramanem toti cu mentalitate PCR-ist UTC-ista ca ei.

    De aia noile cartiere ale orasului sunt varza.

    Răspunde

