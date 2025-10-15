Connect with us

Administrație

VIDEO: Motivul pentru care în Alba Iulia traficul rutier nu este fluidizat deși lucrările de mobilitate s-au terminat

Publicat

acum 36 de minute

Lucrările de mobilitate din Alba Iulia, care timp de aproape doi ani au pus la grea încercare nervii șoferilor, trebuiau să aducă o fluidizare a traficului rutier. 

Montarea a zeci de semafoare, chiar și câte patru pe o porțiune relativ scurtă de drum ar ajuta potrivit proiectului la fluidizarea traficului.

Mai exact, cu ajutorul senzorilor care măsoară nivelul de trafic culorile semafoarelor ar trebui să se schimbe în funcție de cât de tranzitată este porțiunea de drum. 

Însă pentru asta este nevoie ca centrul de management al traficului să funcționeze. Este vorba despre o locație fizică în care mai mulți angajați ai primăriei monitorizează traficul și pot schimba în timp real culorile semafoarelor pe o porțiune de drum.

Mai exact să ofere șoferilor acea ”undă verde”. Deși sistemul a fost dat în funcțiune, acesta prezintă mai multe probleme. Despre acest subiect primarul Gabriel Pleșa a vorbit la Alba24.ro și a dat o serie de explicații.

Declarația primarului poate fi ascultată încă din primele minute ale interviului video.

YouTube video

”Inclusiv acest centru de management al traficului, care funcționează cumva din întâi octombrie, avem și oamenii care să-l deservească, este funcțional.

Marea problemă este că, în momentul în care au intrat colegii (n.r. angajați ai primăriei) au găsit niște deficiențe nu mari și suntem într-o perioadă în care am cerut constructorului, care are în garanție aceste lucrări, să remedieze aceste deficiențe.

Sistemul aproape funcțional

Cam 75-80% funcționează. De ce nu se vede? Pentru că, deocamdată, deși el este proiectat și așa trebuie să fie, nu se intervine direct din centrul de management al traficului pentru reducerea unor timpi de așteptare, pentru schimbarea semafoarelor în intermitent din culori sau invers.

Se poate interveni, dar, pentru că s-au constatat niște deficiențe și pentru că noi vrem să păstrăm garanția, vrem să rezolvăm toate aceste neconcordanțe, mai mult, deficiențe și apoi să dăm drumul.

Avem personal calificat. Chiar v-aș invita o dată acolo să vedeți și să filmați. Eu zic că-i impresionant. Parcă suntem la NASA. Sunt numai monitoare. Avem senzori pe traseele de mobilitate care măsoară traficul pe străzi, la anumite ore.

Deci putem să tragem niște concluzii extraordinare despre trafic, după ce funcționează cu adevărat acest sistem. Noi am și făcut niște intervenții de probă, dar, pentru faptul că erau niște lucruri care nu mergeau în soft, ceva de genul ăsta nu sunt un mare priceput recunosc, la această tehnologie.

Gabriel Pleșa: ”Am cerut remedierea problemelor”

Am cerut să se remedieze. Se pare că se și lucrează la treaba asta, și să putem să pornim cu adevărat acest centru de management al traficului, care ar trebui să coordoneze, să fie ca un fel de creier, tot traficul din Alba Iulia.

Pentru că vedeți că, de multe ori, poate nu se sincronizează semafoarele sau, altădată, ce ni se reclamă și nouă și probabil și dumneavoastră, adică nu este acea undă verde. Funcționează în locuri: Bulevardul Încoronării sau Revoluției, parțial, că și ori circulă în oraș.

Dar sunt locuri în care ori nu se sincronizează, ori e prea scurt timpul și tu trebuie să faci un viraj la stânga și trebuie să cedezi în față și nu ajung să treacă suficiente mașini.

Deci există astfel de probleme care toate se pot rezolva prin aceste reglaje de temporizare sau prin întreruperea, pur și simplu, a unor semafoare acolo unde sunt în cascadă și unde nu este suficient timp pentru deplasare în anumite perioade ale zilei”, a declarat Gabriel Pleșa.

Etichete:

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Pamfil

    miercuri, 15.10.2025 at 19:40

    E acelasi pentru care arata ca un oras din lumea a-3-a. Administratie compusa de 35 de ani din PCR-isti si UTC-isti fara viziune, pusi doar pe capatuiala si imbuibare.

    De aia avem cotete la parterul blocurilor pe post de magazine

    De aia n-avem spatiu verde ca avem alte cotinete sau blocuri aprobate tot de ei sa fie inghesuite.

    De aia avem noile cartiere ale orasului inghesuite si sufocate cu strazi prea inguste si intortocheate.

    De aia n-avem transport public eficient…

    etc.

    Răspunde

