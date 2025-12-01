VIDEO: Diana Șoșoacă la Alba Iulia de Ziua Națională, flancată de jandarmi. S-a scandat ”Georgescu președinte!”

Diana Șoșoacă participă și ea la Ziua Națională de la Alba Iulia, acaparată deja de grupurile de suveraniști care îi susțin pe Călin Georgescu, respectiv George Simion.

Șoșoacă a apărut mai târziu și a fost văzută în zona șanțurilor Cetății, flancată de jandarmi, la distanță de zona Catedralei Încoronării, unde s-au dus cei doi.

La vederea ei, unii dintre oamenii aflați în zonă au scandat ”Șoșoacă! Șoșoacă!”, ”Trăiască, Moldova, Ardealul și Țara Românească”, iar alții, ”Călin Georgescu președinte”.

De asemenea, printre participanți a fost observată și șefa POT, Anamaria Gavrilă, ceea ce face ca toate partidele ”suveraniste” să fie reprezentante.



Reamintim că în oraș sunt prezenți mii de simpatizanți ai lui Călin Georgescu și membri ai AUR.

Vezi și VIDEO: Urlete, debandadă și mulțime scăpată de sub control în Catedrala din Alba Iulia. Fanii lui Georgescu: ”Demisia Nicușor”

Taberele suveraniste au reușit să politizeze Ziua Națională într-un mod fără precedent din anii 90 încoace.

Până și în curtea Catedralei Încoronării, înainte de începrea slujbei de Te Deum, aceștia au scandat pentru demisia președintelui Nicușor Dan și sloganuri pro-Georgescu.

