Eveniment
VIDEO: Urlete, debandadă și mulțime scăpată de sub control în Catedrala din Alba Iulia. Fanii lui Georgescu: ”Demisia Nicușor”
Mulțimea de fani ai pro-rusului Călin Georgescu a scăpat de sub control, când acesta a intrat în Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în vizita sa din orașul Unirii, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.
După ce și-a ținut discursul pe scena amplasată în fața Monumentului Unirii, Georgescu a pornit între Catedrala din Alba Iulia. În spatele său îl urmau sute de persoane care urlau ”Georgescu președinte”.
În momentul în care acesta a intrat în Catedrală, mulțimea a fost blocată de jandarmi să intre în lăcașul de cult. Atunci au apărut primele persoane care au început să strige împotriva jandarmilor.
Apoi, chiar dacă erau în curtea bisericii, aceștia au început să urle și să strige ”Demisia Nicușor”, Următoarele strigăte au fost ”Demisia Bolojan”.
În timp ce mulțumea urla în cor, într-o altă parte, un copil bătea o tobă. De asemenea, în timp ce Gerogescu era în biserică, un bărbat urla în curte la cei care călcau fără nici o jena, straturile cu flori.
Apoi totul a scăpat de sub control când acesta a ieșit din catedrală. Oamenii au alergat înspre Georgescu pentru al filma cu telefonul.
Este pentru prima dată de 1 Decembrie, când lucrurile au scăpat de sub control în curtea Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia.
daian daniela
luni, 01.12.2025 at 12:00
M ai mare rusinea si chiar in curte catedralei.Cum este posibil ca sa nu intervina nimeni.Haos total.Este ziua Romaniei,macar sa ai decenta sa te abtii.
Adi
luni, 01.12.2025 at 12:09
Niște ticăloși cărora nu le pasă de țară,de neam.Dumnezeu e sus și vede și are grijă de fiecare!
Tara lui Papura Voda
luni, 01.12.2025 at 12:16
Actuala administratie locala poarta toata vina pentru acest circ de cea mai joasa speta care a avut loc vreodata in comuna asta !
In ce tara civilizata i se permite unui condamnat penal sa se desfasoare in asemenea hal ? Cu scene montate pe te miri unde ?
Absolut grotesc !
Sergiu
luni, 01.12.2025 at 13:06
Domnul redactor, militezi pentru respect și unitate între români dar continui sa pui etichete și apoi te miri că lumea e tot mai dezbinată?
Cui slujești?