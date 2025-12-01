VIDEO: Urlete, debandadă și mulțime scăpată de sub control în Catedrala din Alba Iulia. Fanii lui Georgescu: ”Demisia Nicușor”

Mulțimea de fani ai pro-rusului Călin Georgescu a scăpat de sub control, când acesta a intrat în Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în vizita sa din orașul Unirii, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

După ce și-a ținut discursul pe scena amplasată în fața Monumentului Unirii, Georgescu a pornit între Catedrala din Alba Iulia. În spatele său îl urmau sute de persoane care urlau ”Georgescu președinte”.

În momentul în care acesta a intrat în Catedrală, mulțimea a fost blocată de jandarmi să intre în lăcașul de cult. Atunci au apărut primele persoane care au început să strige împotriva jandarmilor.

Apoi, chiar dacă erau în curtea bisericii, aceștia au început să urle și să strige ”Demisia Nicușor”, Următoarele strigăte au fost ”Demisia Bolojan”.

În timp ce mulțumea urla în cor, într-o altă parte, un copil bătea o tobă. De asemenea, în timp ce Gerogescu era în biserică, un bărbat urla în curte la cei care călcau fără nici o jena, straturile cu flori.

Apoi totul a scăpat de sub control când acesta a ieșit din catedrală. Oamenii au alergat înspre Georgescu pentru al filma cu telefonul.

Este pentru prima dată de 1 Decembrie, când lucrurile au scăpat de sub control în curtea Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia.

