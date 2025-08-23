VIDEO: Fotografii din Sebeș de acum 100 de ani, aduse la viață de magia lui Eduard Schneider. Imagini impresionante

O serie de fotografii din Sebeș de acum 100 de ani au prins viață sub magia producătorului de film Eduard Schneider.

Acesta a reușit să le animeze, iar rezultatul este impresionant.

”Sebeșul nostru, așa cum (n-)a fost… un simplu exercițiu de stil, bazat pe fotografii reale” a scris Eduard Schneider a postat pe contul său de Facebook.

Materialul video, postat vineri, s-a viralizat rapid, ajungând într-o singură zi la 49.000 de vizualizări.

În imagini pot fi văzuți oameni îmbrăcați ca în epoca respectivă și locuri cunoscute din oraș, care vin parcă dintr-o altă lume.

Eduard Schneider s-a născut în Sebeș, dar a crescut în Hamburg, Germania, până la vârsta de 13 ani.Și-a făcut studiile în Germania și în Franța și s-a întors în România, în orașul său natal, în 1996, la vârsta de 26 de ani, având cetățenie germană și franceză.

În 1997 a înființat studioul Schneider Productions și a contribuit la industria muzicală din România acelor ani.

Timp de zece ani, în studioul lui din Sebeș, a produs peste 60 de albume pentru cele mai mari case de discuri din România, iar din 2004 a devenit producător executiv pentru zeci de viceoclipuri, reclame, scurtmetraje și filme documentare.

Este cetățean de onoare al municipiul Sebeș începând cu anul 2010 și ambasador în România pentru mai multe branduri foto-video precum Letus Corporation, Carl Zeiss sau F&V.

