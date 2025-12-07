VIDEO: Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia, pe 13 decembrie, la Pavilion Mercur. Invitat special legenda K1, Semmy Schilt

Pe data de 13 decembrie la Alba Iulia, la Pavilion Mercur, va avea loc gala profesionistă de kickbox, Cezar Fight Championship. Este vorba despre clasica competiție de kickbox de la sfârșit de an organizată de clubul Revolution Academy Alba Iulia.

Inviat special al galei va fi legenda K1, Semmy Schilt. În ringul montat în incinta Pavilionului Mercur vor urca sportivi din Alba Iulia, Blaj, dar și de la cluburi din țară.

Gala de kickbox va avea loc la Pavilion Mercur, în data de 13 decembrie, de la ora 18.00.

Din Alba Iulia vor urca în ring: Eduardo Cetean, Tudor Popa și Alexandru Dorobanțu. Iar de la Blaj va urca în ring, Ciurar Giulio.

Biletele pot fi achziționate de la organizatorii galei, toate locurile fiind disponibile la mese VIP. Cei doritori pot apela la 0755 784 301. De asemenea mai pot fi achiziționate bilete, la intrare, în ziua galei, în funcție de cerere.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News