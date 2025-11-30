VIDEO: Inaugurarea casei primului primar român din Alba Iulia, Camil Velican. Restaurarea a costat peste 1,1 milioane de euro

Autoritățile din Alba Iulia inaugurează dumunică, 30 noiembrie, casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican.

Casa, situată pe strada Trandafirilor din Alba Iulia, a fost renovată cu suma de 5, 5 miloane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro.

În casa respectivă au fost redactate cele mai importante documente care au stat la baza Marii Uniri.

Casa Velican a fost reședința avocatului Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia și unul dintre organizatorii de prim rang ai Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918.

Ridicată între 1911–1912, clădirea a servit atât ca locuință a familiei Velican, cât și ca spațiu de coordonare a pregătirilor pentru marele moment al Unirii.

În decembrie 1918, casa a devenit sediu provizoriu al Consiliului Dirigent, transformându-se pentru câteva zile într-un centru al administrației românești din Transilvania, imediat după Unire.

Cine a fost Camil Velican

Camil Velican a fost una dintre personalitățile marcante ale Transilvaniei în primele decenii ale secolului XX, avocat de formație, lider local și om implicat activ în organizarea comunității românești din Alba Iulia într-un moment crucial al istoriei.

Născut în 1878 la Târgu Mureș, a urmat studii juridice la Cluj și Budapesta, iar din 1903 s-a stabilit la Alba Iulia, unde a practicat avocatura și s-a implicat în viața publică într-un mod discret, dar consecvent, susținând drepturile românilor într-o perioadă în care acestea erau încă limitate în Transilvania aflată sub administrație austro-ungară.

În preajma Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918, Camil Velican s-a numărat printre intelectualii români care au sprijinit activ pregătirea evenimentului. Casa sa din Alba Iulia, aflată în zona istorică a orașului, a devenit atunci un loc de întâlnire pentru fruntașii ardeleni veniți să pună la punct detaliile actului Unirii.

După proclamarea Unirii, la 3 decembrie 1918, a fost numit primar al orașului, primul primar de naționalitate română al Alba Iuliei în noul context administrativ.

