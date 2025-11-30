Connect with us

VIDEO: Inaugurarea casei primului primar român din Alba Iulia, Camil Velican. Restaurarea a costat peste 1,1 milioane de euro

acum O oră

Autoritățile din Alba Iulia inaugurează dumunică, 30 noiembrie, casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican.

Casa, situată pe strada Trandafirilor din Alba Iulia, a fost renovată cu suma de 5, 5 miloane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro.

În casa respectivă au fost redactate cele mai importante documente care au stat la baza Marii Uniri.

Casa Velican a fost reședința avocatului Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia și unul dintre organizatorii de prim rang ai Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918.

Ridicată între 1911–1912, clădirea a servit atât ca locuință a familiei Velican, cât și ca spațiu de coordonare a pregătirilor pentru marele moment al Unirii.

În decembrie 1918, casa a devenit sediu provizoriu al Consiliului Dirigent, transformându-se pentru câteva zile într-un centru al administrației românești din Transilvania, imediat după Unire.

Vezi AICI detalii legate de ce vrea primăria să facă cu această casă.

Cine a fost Camil Velican

Camil Velican a fost una dintre personalitățile marcante ale Transilvaniei în primele decenii ale secolului XX, avocat de formație, lider local și om implicat activ în organizarea comunității românești din Alba Iulia într-un moment crucial al istoriei.

Născut în 1878 la Târgu Mureș, a urmat studii juridice la Cluj și Budapesta, iar din 1903 s-a stabilit la Alba Iulia, unde a practicat avocatura și s-a implicat în viața publică într-un mod discret, dar consecvent, susținând drepturile românilor într-o perioadă în care acestea erau încă limitate în Transilvania aflată sub administrație austro-ungară.

În preajma Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918, Camil Velican s-a numărat printre intelectualii români care au sprijinit activ pregătirea evenimentului. Casa sa din Alba Iulia, aflată în zona istorică a orașului, a devenit atunci un loc de întâlnire pentru fruntașii ardeleni veniți să pună la punct detaliile actului Unirii.

După proclamarea Unirii, la 3 decembrie 1918, a fost numit primar al orașului, primul primar de naționalitate română al Alba Iuliei în noul context administrativ.

