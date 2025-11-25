Casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican, va fi inaugurată cu prilejul Zilei Naționale a României, 1 Decembrie. Situată pe strada Trandafirilor din Alba Iulia, casa Camil Velican a fost renovată cu suma de 5, 5 miloane de lei.

Restauratorii au salvat cât se putea salva din vechea casă, în special în zona de parchet și decorațiunile de pe tavan. De asemenea partea de lemn a geamurilor a fost refăcută după modelul original. În casă au fost redactate cele mai importante documente care au stat la baza Marii Uniri.

Inaugurarea casei va avea loc duminică, 30 noiembrie de la ora 14:45.

Revine la simbolul care a dat numele inițial al străzii

Casa situată pe strada Trandafirilor era faimoasă chiar pentru trandafirii pe care îi avea în curte, dar și care erau agățați de gardul de fier. Acum în curtea renovată și amenajată trandafirii își vor face simțită prezența.

Planuri de viitor: Spațiu expozițional și pub

Robert Roman, directorul Palatului Principilor (instituție care a preluat în patrimoniu Casa Velican) a declarat în urmă cu mai mult timp că municipalitatea are două mari planuri pentru spațiu, În primul rând în partea de sus, casa propriu zisă va fi amenajat un spațiu cultural.

Mai exact, fiecare încăpere va fi dedicată unei etape a lui Camil Velican. De la Velican avocatul, la Velican artizanul Marii Uniri. De asemenea într-o cameră va fi amenajat un spațiu expozițional dedicat celor ce au fost primari ai orașului.

Accesul în spațiul expozițional se va face pe bază de bilet, mai pe scurt cu taxă de intrare.

Pub la subsolul casei Velican și terasă în curtea interioară

Casa Velican va produce bani. Asta vrea și municipalitatea, un spațiu care să aducă venit. Drept urmare, subsolul casei a fost amenajat și gândit ca un spațiu pentru o cafenea, sau un pub.

De asemenea în curtea interioară a casei este suficient spațiu pentru un număr destul de mare de mese, scaune și umbrele. Robert Roman a precizat că spațiul pentru pub va fi scos la licitație publică, la un moment dat.

Istoria Casei Camil Velican

Casa Velican a fost reședința avocatului Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia și unul dintre organizatorii de prim rang ai Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918. Ridicată între 1911–1912, clădirea a servit atât ca locuință a familiei Velican, cât și ca spațiu de coordonare a pregătirilor pentru marele moment al Unirii.

În decembrie 1918, casa a devenit sediu provizoriu al Consiliului Dirigent, transformându-se pentru câteva zile într-un centru al administrației românești din Transilvania, imediat după Unire.

Partea de muzeu

Casa Velican se redeschide ca spațiu muzeal dedicat vieții și carierei lui Camil Velican, precum și rolului său crucial în făurirea României Mari. Expoziția permanentă recreează atmosfera începutului de secol XX și include: obiecte de patrimoniu și fotografii rare; documente istorice relevante; mobilierul original al sufrageriei familiei Velican (din colecția Muzeului Național de Istorie a României), piesă de mare valoare istorică și simbolică.

Suferința soției

Casa de pe strada Trandafirilor are o istorie zbuciumată. Imediat după venirea la putere a comuniștilor, casa a fost naționalizată, iar soția primului primar român al municipiului Alba Iulia, umilită.

Georgeta Velican sub escorta autorităților de atunci, a fost plimbată prin centrul orașului, cu o pancartă atârnată de gât pe care scria: „Sunt burgheză şi exploatatoare – cine-i ca mine, ca mine să păţească“. Apoi a avut la dispoziție doar patru ore să părăsească locuința și a fost mutată cu forța într-un imobil din Ocna Mureș. A trăit câțiva ani la Ocna Mureș s-a mutat la Cluj, de unde nu s-a mai întors niciodată la Alba Iulia. A decedat în 1968, la Cluj. După moarte, a primit titlul de „luptător pentru rezistenţa anticomunistă”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News