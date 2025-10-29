Eveniment
VIDEO: Incendiu în Alba Iulia. Flăcările au cuprins un morman de deșeuri. A fost nevoie de intervenția pompierilor
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine miercuri seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Siretului, în municipiul Alba Iulia.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, focul se manifestă la deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.
Nu au fost înregistrate victime.
La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajele de intervenție acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru prevenirea extinderii acestuia la zona înconjurătoare.
