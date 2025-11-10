VIDEO: Întâlnire între șoferii STP și conducerea Primăriei Alba Iulia. Oamenii spun că nu și-au mai primit salariile de două luni

Șoferii de autobuz din Alba Iulia au avut luni, 10 noiembrie, o întâlnire cu conducerea Primăriei, nemulțumiți de faptul că nu au mai fost plătiți de către operatorul STP de circa două luni de zile. Aceștia spun că există riscul ca transportul public în comun din municipiu să fie blocat.

„Problema dânșilor este cunoscută oarecum. Datorită, să zic așa, litigilor între Primăria Alba Iulia, AIDA Transport Local și STP s-au blocat, sau au fost nevoiți să blochez plățile către Societatea de Transport Public.

În urmă cu o săptămână sau sfârșitul lunii octombrie, noi, în ședința de Consiliul Local, am aprobat o suplimentare de 5,8 milioane, tocmai pentru a debloca această lucru și am procedat la reducerea cu 30-33 % a curselor în municipul pe perioada noiembrie – decembrie. Asta în urma analizelor interne făcute din punct de vedere al resurselor bugetare, în urma discuțiilor și negocierilor cu Societatea de Transport Public, care spunea în august, adresa spre AIDA Transport Local a fost de 16 milioane și am zis că nu putem da mai mult de 11 milioane, respectiv cei 6 milioane aproape, de acum până la sfârșitul anului, iar diferența, vom vedea ce înseamnă facturile noiembrie-decembrie, să o plătim din bugetul anului 2026 pentru 2025, cum de fapt s-a întâmplat și cu cele 7 milioane suplimentare în acest an.

Explicațiile primarului

Urmând ca într-o discuție tehnică pe care o vom avea cu toți colegii din AIDA Transport Local, să spunem sumele pe care le vom putea aloca bugetar în 2026, ultimul an de contract. Pentru că vă aduc aminte, în 7 ianuarie 2027 se încheie acest contract. Astăzi nu am avut o întâlnire cu conducerea STP, ci cu parte din șoferii angajați, care mi-au spus că nu și-au primit niște drepturi salariale.

Sigur că aceste discuții în ce privește drepturile salariale se fac între angajator și angajat, dar eu i-am primit pe aceiași domni ca să știe și dânșii situația și să nu creadă că noi vrem să blocăm plățile, încurcând cumva operatorul să-și efectueze obligațiile legale și contractuale de muncă. (…) Am rectificat, deci ne-am ținut cuvântul și am așteptat să ni se factureze prestația. (…)

Problema de principiu

Dar problema de principiu este următoarea. Ni s-a facturat exact ca și înainte, ca și când n-ar fi existat nicio înțelegere. Cu amortizmentul băgat pe care, fac o paranteză, noi îl contestăm și de aceea am și cerut audit imediat după sărbători la AIDA Transport Local care dau bunul de plată și verifică cheltuielile, că noi nu suntem în contract direct și la Societatea de Transport Public controlul de fond pe 5 ani de zile în care vom vedea ce presupune amortizmentul, dacă s-au făcut corect, dacă cheltuielile ni s-au băgat nouă ca plată pentru că știți că în acest contract noi trebuie să oferim % profit și atunci, desigur, cu cât cresc cheltuielile, cu atâta crește subvenția noastră.

Și atunci, desigur, atât am cerut. Refaceți facturile, conform înțelegerii. Au zis, nu putem. Cum să nu puteți, noi nu putem da bun de plată. Și o sugestie a fost, chiar a dânșilor, din partea dânșilor venită, să scoată amortizmentul, care probabil va rămâne ulterior într-un litigiu în instanță. Probabil. Pentru că trebuie să vă spun că plătim undeva la 100.000 de euro amortizment pe lună, ceea ce înseamnă undeva la 1.200.000 de euro doar amortizment.

În primă fază, chiar dânșii au venit cu propunerea, noi am fost de acord, apoi joia sau vinerea trecută ni s-a spus că nu, că au întrebat AIDA Transport Local și nu sunt de acord și că nu vor face lucrul ăsta. Și suntem astăzi, luni, în situația în care noi nu avem facturi primite și nu le putem primi decât dacă sunt făcute, cum să zic, adică au în componență ceea ce e legal, contractual și ne-am înțeles, iar dânșii deocamdată nu vor să storneze parte din factură sau să refacă”, a precizat la finalul întâlnirii primarul Gabriel Pleșa.

Apel către conducerea STP să vină la discuții

„Am făcut din nou un apel la conducerea STP să vină în cursul zilei de mâine și să vedem, sigur, patronatul cu doamna director economic, cu cei din conducere, cu care am mai discutat și să vedem dacă găsim o cale de deblocare acestui lucru.

Dacă lucrurile se agrează așa cum am discutat, poate să ne dea eu știu, miercuri facturile, joi putem debloca plățile și până la sfârșitul săptămânii și acești domni să-și dea drepturile salariale”, a mai precizat Gabriel Pleșa.

Sigur, pe lângă acest lucru dânșii (n.r. șoferii de autobuz) au mai ridicat un feedback din stradă, au ridicat niște probleme de genul că e aglomerație, că unii din călătorii sunt agresivi sau chestiuni de genul ăsta. Ne-au rugat să susținem controlul biletelor și validarea cu poliția locală pentru că noi am constatat că se validează foarte puține bilete sau abonamente și asta înseamnă prejudiciarea exercițiului financiar”

Ce spune primarul Gabriel Pleșa în legătură cu o posibilă blocare a serviciului

„Acum există o obligație contractuală de prestație a serviciului și dacă, într-adevăr, se blochează serviciu, operatorul are obligația să anunțe cu 90 de zile înainte, pentru că este un serviciu de utilitate publică, la fel ca și salubritatea și nu poate fi oprit.

Poate deveni situație de urgență și atunci apelăm la Prefectură. Eu știu să vină altcineva să presteze pe perioada asta, dar după părerea mea ar trebui să vedem și problema internă. (…)

Eu le-am explicat tuturor că e un program de criză sau cum vreți să-i spuneți și că după 1 ianuarie vom relua probabil aproape integral cursele sau oricum undeva pe aproape vom face un mix, probabil în funcție de bugetul pe care îl vom aloca transportului local.

E neplăcut și eu cred lucrul acesta dar eu cred că ne putem adapta pentru că toate studiile de trafic ne spun că undeva la 30-32% cam o treime din populație folosește transportul public”, a explicat primarul Gabriel Pleșa

Propuneri pentru limitarea orelor în care au gratuitate pensionarii

„Chiar astăzi am plătit o factură de vreo 230-260.000 pentru că acolo nu sunt probleme, adică unde nu sunt probleme am dat imediat drumul la bani. Poate că vom vedea și lucrurile astea cu un anumit program”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

Potrivit acestuia, există niște propuneri făcute pentru limitarea orelor în care au gratuitate pensionarii. Se propune ca pensionarii să nu aibă gratuitate la orele de vârf, mai ales în condițiile de reducere a curselor.

„Vom vedea, deocamdată știu că, din păcate fiind pensiile majoritatea foarte mici acest transport îi ajută pe pensionari dar nu cred că ar fi o problemă pentru dâșii, care cumva au toată ziua la dispoziție, să se încadreze în anumite ore. Nu am luat o astfel de o hotărâre, ne vom gândi și vom încerca să facem ce e mai bine pentru toată lumea”, a spus primarul Pleșa.

Când ar putea înființa Primăria propriul operator de transport public

„Cred că 26 noiembrie este ședința ordinară de Consiliul Local. Dacă nu oricum va fi o extraordinară și imediat după 1 Decembrie vom avea o hotărâre de Consiliul Local cu înființarea operatorului.

Acest operator are nevoie de o perioadă în care va trebui licențiere și alte lucruri pe care le știți și astea nu se fac de pe o zi pe alta. Mai mult ne-a venit primul autobuz electric pe care l-am testat din cele 21 corespunde și mă bucur foarte mult. L-am testat, corespunde.

Săptămâna asta pe sfârșit ne vin încă 4. Le testăm și pe astea. În decembrie mai vin 4 și tot așa până avem cele 21 de autobuze electrice. După care încep să ne vină, pentru că astea au un contact separat, cele 6 microbuze electrice care-s destinate tot transportului public și la noi și la comuna Ciugud, ca partener local, și cu care sigur ne dorim enorm să facem acel transport școlar pe care doresc de vreo 2 ani de zile de când am început mobilitățile și așa proiectele de mobilitate.

Deci pe partea de autobuze, trebuie să spunem celor care nu știu că și cele 13 autobuze electrice care circulă sunt tot ale primăriei și la sfârșitul contractului ne va intra în flota noastră deci o să avem undeva la 34-35 de autobuze electrice plus microbuze. Și tocmai de aceea vreau să vă (spun că în momentul în care pornim să avem transport doar electric și ecologic, să avem curse suficiente și îmi doresc foarte mult să fie și biletul mai ieftin și abonamentul”, a explicat Gabriel Pleșa.

Ce spun șoferii de autobuz

„Din păcate nu avem nicio concluzie, exact cum am venit așa și am plecat, deci ne era și frică de această chestie. (…) Acum se apropie în 15 al doilea rest de plată care ar trebui să vină. Noi nu l-am luat nici pe primul, suntem la al doilea rest de plată.

Facturile sunt făcute cum s-au făcut și până acum, nu este nimic nou doar, într-adevăr, se spune de la primărie că au crescut cheltuielile, ceea ce mi se pare normal. La toți ne-au crescut facturile la curent, la toți ne-au crescut acasă facturile la gaz e adevărat, au crescut cheltuielile, doar că dânsu acum nu mai vrea să plătească factura în formatul în care a fost până acum. (…) Se dorește distrugerea firmei STP, din punctul meu de vedere, asta se dorește”, a spus Dan Eugen Toma, unul dintre șoferii de autobuz prezenți la întâlnire.

Șofer de autobuz: există riscul să fie blocat transportul în comun

„Da, există riscul pentru că fiecare șofer va lua o decizie. Dacă sunt 20, 30, 50 de șoferi care nu doresc să se mai suie la volan, atunci există și riscul.

Situația este dezastruoasă. După cum bine știți, ați văzut toată lumea stațiile de autobuze pline. După ce pleacă autobuzul pe traseu, după 2-3 stații nu mai poate lua călători.

Călătorii sunt foarte nervoși și ba mai mult se răzbună pe noi șoferii și pe firmă, ceea ce din punctul meu de vedere, noi șoferii și firma nu avem nicio vină. Pentru că dacă Primăria zice pleacă 5 curse pe zi noi trebuie să executăm. Dacă domnul primar zice mâine că pleacă 20, pleacă 20. Ceea ce nu se va întâmpla, cel puțin ni s-a comunicat nouă, cel puțin până în ianuarie, nu se va umbla la programul curselor”, a mai precizat Dan Toma.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News