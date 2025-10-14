VIDEO: Ispită la Insula iubirii și medic rezident. INTERVIU cu Maria Tebieș din Alba Iulia despre viața de model în online și RXF

Poți să iei parte la un reality show în care formele corpului primează, dar și medic rezident în același timp? Sau chiar să fii model în online, creatoare de conținut pentru adulți, dar să te și gândești la o viitoare carieră în medicină?

La toate întrebările de mai sus am căutat răspunsuri, serioase, de la Maria Tebieș. Pe Maria, publicul amator de reality show-uri din România a cunoscut-o în sezonul opt al emisiunii ”Insula Iubirii”. Acolo Maria a fost ispită.

Am vrut să aflăm dacă sub rolul de ispită și model în online se află și un alt personaj. Maria, femeia, care poate vorbi despre ea, despre domeniul în care activează, într-un interviu la alba24.ro. Deși s-a născut în Canada, Maria Tebieș își are rădăcinile în Alba Iulia, părinții ei fiind din oraș.

Născută în Canada, dar de loc din Alba Iulia

De asemenea, o mare parte dintre vacanțele de vară și le-a petrecut la Alba Iulia. A venit în țară la vârsta de 17 ani, a făcut ultima parte de liceu la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, iar apoi a făcut facultatea de medicină, la Cluj Napoca.

Între timp a devenit rezident la dermatologie. Însă, publicul vede doar partea vizuală, partea de ispită la ”Insula Iubirii” și cele conturile sale de Instagram.

Unul dintre ele cu peste 54.000 de urmăritori. În online, Maria devine Mia Splash.

Mii de urmăritori după Insula Iubirii

Popularitatea din online a venit după Insula Iubirii. Deși este o emisiune blamată pentru formatul pe care îl are și interacțiunea dintre concurenți, reality show-ul este lider de audiență pe perioada de difuzare.

Pe conturile de Instagram ale Mariei au aparut mii de urmăritori în timpul și după emisiune. De asemenea, după au urmat și contractele. Iar unul dintre ele a fost și cel cu RXF.

La fel o promoție blamată pentru conținutul pe care îl produce, dar care are sute de mii de urmăritori de urmăritori, ceea ce înseamnă că vinde. Vinde un tip de conținut gustat de o mare parte a populației.

Acolo a cunoscut-o și pe Miruna Milu, cunoscută de public drept Ema Karter.

Creatoare de conținut pentru adulți

La fel ca și Insula Iubirii și RXF, un subiect este dezbătut cu ”jumătate de gură” și deși ”nimeni nu se uită” toată lumea vorbește: conținutul pentru adulți de pe plaformele sociale.

Este un domeniu greu, deși la prima vedere pare că toată lumea poate reuși. Însă în spatele unor poze sau a unor video-uri stau oameni care lucrează într-o industrie. O industrie pe care mulți o blamează, o arată cu degetul, dar la care România pare a fi pe locuri fruntașe, cel puțin asta spun datele oficiale.

Este greu? Da, Maria a spus în interviul pentru alba24.ro că este o industrie grea, în care se câștigă bani, dar în care trebuie să te implici foarte mult.

Ce înseamnă să te implici foarte mult? Spune că viața ei se împarte în două: ziua Maria Tebieș, care învață pentru medicină și în care este medic rezident și a doua, din online, în care este Mia Splash.

De asemenea banii din online vin și cu sacrificii. Ca la orice loc de muncă. Viața din online nu merge după un program normal, ci atât ziua, dar și noaptea, iar asta însemnă nopți nedormite.

Medic dermatolog

Pe viitor vrea să profeseze, chiar dacă acum se axează mai mult pe partea de show-uri TV. Pe viitor vrea să își termine rezidențiatul, iar apoi să vadă ce oportunități se mai ivesc.

Între timp o puteți urmări pe Maria Tebieș pe contul său de Instagram.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News