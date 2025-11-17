VIDEO: La Alba Iulia a fost câștigată prin tragere la sorți o lucrare semnată de Salvador Dalí. Cine este câștigătorul

La Alba Iulia a fost câștigată prin tragere la sorți o lucrare semnată de Salvador Dalí. Mai exact, în Sala Unirii din Alba Iulia a avut loc o expoziție de pictură care a reunit lucrări de Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall.

În cadrul expoziției, cei care au admirat picturile au putut participa la o tragere la sorți. Mai exact s-au înscris în cursa pentru a câștiga o cromolitografie originală, semnată de Salvador Dalí, oferită de colecționarul George Șerban.

Luni, 17 noiembrie, în Sala Unirii a fost extras biletul câștigător. Este vorba despre Viorica Oprea, în vârstă de 36 de ani din București.

Evenimentul, expoziția în sine, a fost o premieră absolută în peisajul cultural al orașului și cuprinde lucrări de grafică aparținând lui Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Andre Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.