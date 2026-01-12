Connect with us

Eveniment

VIDEO: La un pas de tragedie. Un bărbat traversează riscant în fața unui tren. CFR avertizează asupra comportamentelor periculoase

Publicat

acum O oră

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA condamnă comportamente periculoase surprinse într-o înregistrare video. Este vorba despre un autoturism care ”forțează” barierele lăsate la o trecere de cale ferată și un bărbat care trece riscant prin fața unui tren ce se apropie cu viteză.

CFR avertizează că sunt încălcări grave ale regulilor de siguranță la o trecere la nivel cu calea ferată. Mesajul face parte dintr-o campanie de informare.

”Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a sistemelor de protecție, atât de către un conducător auto, cât și de către un pieton.

Înregistrarea confirmă faptul că instalațiile de semnalizare și barierele automate au funcționat conform normelor.


Cu toate acestea, conducătorul auto a forțat traversarea în timpul coborârii barierelor, iar pietonul a traversat calea ferată după coborârea completă a acestora, la o distanță extrem de mică față de locomotivă. Ambele situații puteau conduce la pierderi de vieți omenești”, precizează CFR SA, într-un comunicat.

Riscuri majore

CFR S.A. subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel.

”Un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcția și are nevoie de o distanță mare de frânare, care poate ajunge până la 1.000 de metri. Nerespectarea regulilor de circulație expune participanții la trafic unor riscuri majore și generează consecințe grave pentru toate persoanele implicate”, potrivit sursei citate.

Compania derulează o campanie națională ”Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile”. Aceasta reamintește că semnalele luminoase și sonore la trecerile cu bariere automate impun oprirea obligatorie, iar trenul are prioritate absolută.

”Forțarea trecerii sau distrugerea echipamentelor de siguranță constituie încălcări grave ale legii și pot avea urmări tragice.

CFR S.A. condamnă ferm aceste comportamente și va transmite imaginile autorităților competente, respectiv Poliției Române, pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare”, subliniază compania.

imagini: CFR SA

