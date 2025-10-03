Connect with us

VIDEO: Locuitorii unor străzi din Alba Iulia, „sinistrați” în locuințe după ploile din ultimele zile și lucrările la carosabil

Publicat

acum 50 de secunde

Cetățenii care locuiesc în zona străzii Emil Racoviță din Alba Iulia se plâng că nu mai pot ieși din locuințe din cauza lucrărilor la carosabil. După ploile din ultima perioadă, o parte dintre cei care locuiesc pe strada Emil Racoviță au rămas, practic, izolați. 

Chiar dacă accesul auto a fost restricționat temporar pe anumite porțiuni pentru lucrări, nici pietonii nu se pot deplasa fără o încălțăminte adecvată, respectiv o pereche de cizme de cauciuc.

Nici măcar șoferii de taxi sau Bolt nu se încumetă în zonă, pentru a nu-și distruge mașinile.


Reamintim faptul că pentru executarea lucrărilor premergătoare asfaltării, Primăria a instituit restricții pentru circulația auto pe mai multe porțiuni.

Citește și Restricții de circulație pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia. Lucrările anunțate de Primărie

Proiectul pentru modernizarea a șapte străzi din Alba Iulia, respectiv Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu și Arieșului, a fost la mijlocul lunii iunie.

Strada Emil Racoviță din Alba Iulia, impracticabilă pe perioada lucrărilor

Valoarea totală a investiției se ridică la 25.442.596,04 lei cu TVA, fonduri provenite atât din bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (18.235.446,09 lei), cât și din bugetul local.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 20 de luni, iar lungimea totală a străzilor ce vor fi modernizate este de aproximativ 3.586 metri.

