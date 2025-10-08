Connect with us

VIDEO: Lucrările la drumul județean care face legătura între Transapuseana și Întregalde, aproape finalizate. Cum arată DJ 107K

Publicat

acum O oră

Lucrările la drumul județean DJ 107K, care face legătura între Transapuseana (DJ 107I) și Întregalde, aproape finalizate. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a transmis că investiția va fi gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract.

„Avansăm, nu ne lăsăm! Din nou, vin cu vești bune!

În imagini puteți vedea o porțiune din drumul județean 107 K Întregalde – Bârlești (intersecție cu Transapuseana), înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

Săptămâna viitoare vom finaliza și ultimii 3 kilometri de marcaje rutiere, după care constructorul va anunța finalizarea acestui șantier.

Sunt bucuros să transmit că această investiție este gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract. Le mulțumesc colegilor mei de la Serviciului Administrarea Drumurilor Județene, din cadrul Consiliul Județean Alba, pentru excepționala implicare și profesionalismul total de care au dat dovadă”, a scris Marius Hațegan, într-o postare pe pagina de Facebook.
VIDEO: Lucrările la drumul județean care face legătura între Transapuseana și Întregalde, aproape finalizate. Cum arată DJ 107K
