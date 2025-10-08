Eveniment
VIDEO: Lucrările la drumul județean care face legătura între Transapuseana și Întregalde, aproape finalizate. Cum arată DJ 107K
Lucrările la drumul județean DJ 107K, care face legătura între Transapuseana (DJ 107I) și Întregalde, aproape finalizate. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a transmis că investiția va fi gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract.
„Avansăm, nu ne lăsăm! Din nou, vin cu vești bune!
În imagini puteți vedea o porțiune din drumul județean 107 K Întregalde – Bârlești (intersecție cu Transapuseana), înainte de recepția la terminarea lucrărilor.
Săptămâna viitoare vom finaliza și ultimii 3 kilometri de marcaje rutiere, după care constructorul va anunța finalizarea acestui șantier.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.