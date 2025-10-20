Connect with us

VIDEO: Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv au fost aduse la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, de la Mănăstirea Râmeț

Publicat

acum 11 minute

Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț au fost aduse, luni după-amiaza, la Alba Iulia, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni. Acestea sunt depuse la Catedrala Reîntregirii (Încoronării) din Cetatea Alba Carolina, spre închinare.

Moaștele Sfântului sunt aduse pentru prima dată la Alba Iulia. Credincioșii se pot închina la acestea până miercuri, 22 octombrie, ora 10.00.

Moaștele au fost primite în fața catedralei de către ÎPS Irineu, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia și un sobor de preoți. A fost înconjurată catedrala, alături de călugări și credincioși.

Apoi a fost oficiată o slujbă în fața catedralei.


Cunoscut ca „Apostolul moților”, Dometie s-a remarcat prin activitatea pastoral-misionară pe care a depus-o în special ca duhovnic al Mănăstirii Râmeț. Este considerat ctitorul spiritual al așezământului monahal de la poalele Munților Trascăului.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv (1924-1975), originar din județul Buzău, și-a desfășurat activitatea la Mănăstirea Râmeț, din 1959. A fost trecut în rândul sfinților în 4 februarie 2025 și canonizat în 6 iulie 2025.

Înainte să ajungă la Râmeț, Dometie a fost la Mănăstirea Prislop (iulie 1949). Naș de călugărie a fost Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca).

Ceremonia de deshumare a moaștelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a fost săvârșită în 18 martie. De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv au părăsit pentru prima dată Mănăstirea Râmeț.

