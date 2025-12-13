VIDEO: Modernizări la sediul Spitalului Municipal Blaj. Care este stadiul lucrărilor și termenul de finalizare al acestora

Modernizări la sediul Spitalului Municipal Blaj. În această perioadă continuă lucrările de eficientizare energetică a sediului unității medicale. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a prezentat stadiul lucrărilor și termenul de finalizare.

După modernizarea și dotarea spațiilor interioare, s-a trecut la etapa de renovare a clădirii la exterior. Finanțarea este din fonduri europene, prin PNRR, valoarea proiectului fiind de aproape 4 milioane de euro.

Investiția presupune lucrări de schimbare a acoperișului, a geamurilor, ușilor, a sistemului de încălzire și de iluminat în tot spitalul. Sunt montate panouri solare și centrale.

Potrivit edilului, lucrările sunt la stadiu de 75% și ar urma să fie finalizate până în martie, cel târziu aprilie 2026.

”Putem spune că la final vom avea o clădire ca și nouă a spitalului, cele mai bune condiții pentru act medical de calitate”, a spus primarul.

