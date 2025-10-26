VIDEO: Moment inedit la „Tropote în Țara Vinului”, la Alba Iulia. Un bărbat din Pianu și-a cerut iubita în căsătorie

Un moment inedit a avut loc duminică, 26 octombrie, în cadrul evenimentului „Tropote în Țara Vinului”, desfășurat la poligonul din Micești, lângă Alba Iulia. Un bărbat din Pianu și-a cerut iubita de soție, în timpul concursului de frumusețe pentru cai.

Ajutat de mai mulți cunoscuți, care au afișat mesajul „Vrei să fii soția mea?”, Eugen Alexandru Suhastru din Pianu de Jos și-a cerut în căsătorie iubita, pe Ioana Cristina Pătrașcu, la finalul concursului de frumusețe pentru cai. Acesta a așteptat-o cu un buchet de imens trandafiri.

Reamintim faptul că duminică, la poligonul din Micești are loc cea de-a XXI-a ediție a evenimentului „Tropote în Țara Vinului”, care include un concurs de frumusețe pentru cai, un concurs de tracțiune și un concurs de viteză.

