VIDEO: Nicușor Dan la ieșirea din Catedrala Greco Catolică din Blaj a dat mâna cu mai mulți cetățeni, dar nu a făcut declarații

Președintele României, Nicușor Dan a participat luni, 29 septembrie la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșam, la Catedrala Greco Catolică din Blaj.

Acesta a ajuns în jurul orei 12.45 în lăcașul de cult și a plecat după procesiunea religioasă. După ce a ieșit din catedrală, președintele Dan a dat mâna cu mai mulți cetățeni prezenți la evenimentul religios.

De asemenea a spus că Lucian Mureșan a construit o comunitate în jurul său la Blaj. Însă, acesta nu a dorit să facă alte declarații. Întrebat de un reporter cum comentează rezultatul alegerilor din Basarabia, președintele României a spus că nu este locul pentru astfel de declarații și că ” de mâine” (n.r. marți, 30 septembrie) va fi timp pentru astfel de declarații.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele Nicușor Dan, anterior sosirii la Blaj.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

