VIDEO: Ninsoare și temperaturi scăzute pe DN 67C Transalpina. Drumarii acționează cu utilaje și material antiderapant

Pe DN 67C – Transalpina, în zona montană, drumarii acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo.

„În zona montană se înregistrează ninsori și temperaturi scăzute. Nu vă deplasați în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Un strat de zăpadă s-a așternut și la Șureanu, în județul Alba.

Potrivit imaginilor surprinse pe camerele live, pârtia A1 – Ausel este acoperită cu zăpadă, miercuri dimineața.

Ninsori abundente în Covasna și Harghita

Noapte albă pentru drumarii din cadrul DRDP Brașov, aflați în zonele montane din estul Transilvaniei.

Aceștia au acționat cu aproximativ 50 de utilaje de deszăpezire care au răspândit 300 de tone de materiale antiderapante.

Zonele afectate au fost în special culoarele de trecere din zona munților: Pasul Oituz, zona Lacul Roșu și Bucin.

