VIDEO: Polițiștii rutieri din Alba sunt pe teren și monitorizează traficul. Ce recomandări au pentru șoferi

Polițiștii rutieri din Alba acționează în aceste zile pentru monitorizarea traficului și prevenirea evenimentelor pe sectoarele de drum afectate. Mai exact, în condițiile în care o parte a drumurilor sunt acoperite de zăpadă, iar în următoarele ore temperaturile vor scădea, polițiștii au o serie de recomandări pentru șoferi.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat că polițiștii sunt în teren și intervin pentru fluidizarea traficului și acordarea de sprijin participanților la trafic.

Ce recomandări au pentru șoferi

Echipați autovehiculele cu anvelope de iarnă!

Reduceți viteza și păstrați distanța față de alte vehicule!

Plecați la drum doar dacă este necesar!

Conduceți prudent și adaptați viteza la condițiile de drum!

Situația drumurilor este monitorizată permanent de polițiști și administratorul drumului, astfel încât intervenția, în caz de necesitate, să fie promptă și fără evenimente nedorite.

Polițiștii recomandă șoferilor să conducă prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, să manifeste răbdare, să se asigure că instalația de climatizare funcționează în condiții optime, autovehiculele sunt echipate corespunzător și să se informeze înainte de a efectua deplasarea.

