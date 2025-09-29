VIDEO: Președintele României, Nicușor Dan a ajuns la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan

Președintele României, Nicușor Dan a ajuns luni, 29 septembrie, în jurul orei 12.45, la Blaj. Acesta participă la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșam, la Catedrala Greco Catolică din Blaj.

La intrarea în catedrală, președintele României a fost întâmpinat de clerici, dar și de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, prefectul județului Nicolae Albu, și primarul orașului Blaj, Valentin Rotar.

La intrarea în lăcașul de cult, președintele Dan nu a făcut declarații. Acesta va participa la slujba de înmormântare.



Slujba Înmormântării, la care participă și președintele României, Nicușor Dan, a început la ora 12.45.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele Nicușor Dan, anterior sosirii la Blaj.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

„Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc.

