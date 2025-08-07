VIDEO: Razie a polițiștilor și jandarmilor la Blaj. Peste 100 de persoane legitimate și zeci de mașini verificate

Razie a polițiștilor și jandarmilor la Blaj. Peste 100 de persoane au fost legitimate, iar zeci de mașini au fost verficate de oamenii legii.

Acțiunea s-a desfășurat joi, 7 august, în intervalul orar 06.00 – 10.00, pe raza municipiului.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităților desfășurate, au fost verificate, prin intermediul aplicației eDAC, 111 persoane și 89 de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, fiind efectuate 43 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.



Au fost constatate 46 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.675 lei.

Acțiunea a avut și o componentă preventivă care a vizat violența domestică. Astfel, polițiștii din municipiul Blaj au consiliat 18 persoane care fac obiectul monitorizării stărilor conflictuale.

