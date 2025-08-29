VIDEO: Reportaj la Târgul Drașovului. Cum se păstrează tradiția turtelor dulci, de zeci de ani

VIDEO: Reportaj la Târgul Drașovului. Satul din județul Alba păstrează de zeci de ani o tradiție unică: cea turtelor dulci. Comercianții merg acolo din generație în generație, prezentându-și oferta de turtă dulce. Tot din generație în generație vin și clienții, care caută în primul rând produsul cel mai cunoscut al zonei: ”Puiul târgului”.

”Puiul târgului” este un șirag de bucăți de turtă dulce realizată după rețete tradiționale vechi de zeci de ani, estrem de gustoase, înșirate pe o sfoară.



Anul acesta se vinde cu 10 lei și este marcă înregistrată.

Vineri, 29 august, în inima satului Drasov, are loc cel mai mare târg din județ, destinat în primul rând acestui produs: turta dulce.



Aici, de zeci de ani, se păstrează o tradiție culinară care readuce vizitatorilor mirosul copilăriei lor: scorțișoară și zahăr ars.

Este un ritual care reunește generații întregi în jurul unei singure pasiuni: turtele dulci tradiționale, preparate după rețete păstrate cu grijă din moși-strămoși.

”De copilă mică, vin, cu părinții mei și vând turtă dulce și duc tradiția mai departe. Și tinerii din zi de astăzi vin și cumpără turtă dulce pentru că bunicii lor le-au insuflat tradiția aceasta”, ne spune una dintre comerciantele prezente la târg, care are pe fundal fotografii alb negru, care arată tradiția familiei ei (părinții) în acest domeniu.

”Am cumpărat pentru nevastă, copii, nepoți și strănepoți, pentru că este o tradiție în fiecare an” spune un client, încântat de eveniment.

Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring, are propriile amintiri legate de acest târg:



Video-reportaj de Daniel Bloss

