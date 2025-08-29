Connect with us

Eveniment

VIDEO: Reportaj la Târgul Drașovului. Cum se păstrează tradiția turtelor dulci, de zeci de ani

Publicat

acum 2 ore

VIDEO: Reportaj la Târgul Drașovului. Satul din județul Alba păstrează de zeci de ani o tradiție unică: cea turtelor dulci. Comercianții merg acolo din generație în generație, prezentându-și oferta de turtă dulce. Tot din generație în generație vin și clienții, care caută în primul rând produsul cel mai cunoscut al zonei: ”Puiul târgului”. 

”Puiul târgului” este un șirag de bucăți de turtă dulce realizată după rețete tradiționale vechi de zeci de ani, estrem de gustoase, înșirate pe o sfoară.


Anul acesta se vinde cu 10 lei și este marcă înregistrată.

Vineri, 29 august, în inima satului Drasov, are loc cel mai mare târg din județ, destinat în primul rând acestui produs: turta dulce.


Aici, de zeci de ani, se păstrează o tradiție culinară care readuce vizitatorilor mirosul copilăriei lor:  scorțișoară și zahăr ars.

Este un ritual care reunește generații întregi în jurul unei singure pasiuni: turtele dulci tradiționale, preparate după rețete păstrate cu grijă din moși-strămoși.

”De copilă mică, vin, cu părinții mei și vând turtă dulce și duc tradiția mai departe. Și tinerii din zi de astăzi vin și cumpără turtă dulce pentru că bunicii lor le-au insuflat tradiția aceasta”, ne spune una dintre comerciantele prezente la târg, care are pe fundal fotografii alb negru, care arată tradiția familiei ei (părinții) în acest domeniu.

”Am cumpărat pentru nevastă, copii, nepoți și strănepoți, pentru că este o tradiție în fiecare an” spune un client, încântat de eveniment.

Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring, are propriile amintiri legate de acest târg:


Video-reportaj de Daniel Bloss

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 12 minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum 31 de minute

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Evenimentacum 53 de minute

Grevă nedeclarată în Justiție. CSM: Activitatea de judecare a dosarelor, SUSPENDATĂ în Tribunale și Judecătorii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 12 minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum 31 de minute

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
comunicat proiect
Actualitateacum 5 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 ore

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare
Educațieacum 4 ore

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice
Mai mult din Educatie