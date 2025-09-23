Connect with us

VIDEO: Rețeaua rusă. Jurnaliștii de la Nord News din Moldova, cinci luni sub acoperire printre agenții Moscovei

Publicat

acum 2 ore

Rețeaua rusă: Jurnaliștii de la Nord News din Moldova au realizat o investigație, după cinci luni sub acoperire printre agenții Moscovei. Au descoperit acțiuni conspirative, sume enorme de bani, propagandă și manipulare electorală în România și Moldova. 

”În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa.

Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.

Timp de cinci luni, am lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, am intrat în cercul lor de încredere și am ajuns chiar să „prestăm” servicii în interesul Partidului „Moldova Mare” și a Blocurilor „Alternativa” și „Patriotic”.

Totul pentru a vă arăta cum încearcă Rusia să vă dicteze în dreptul cui trebuie să puneți ștampila pe 28 septembrie” au scris jurnaliștii publicației din Moldova.

YouTube video

Rețeaua rusă: o femeie arestată

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că o femeie implicată în rețeaua care a încercat să manipuleze alegerile prezidențiale din România în favoarea lui Călin Georgescu a fost reținută.

Potrivit Antena 3, care a publicat dezvăluirea, aceasta a făcut parte și din gruparea care vizează destabilizarea Republicii Moldova, prin recrutarea de tineri moldoveni și instruirea lor în Serbia, precum și prin campanii de manipulare pe rețelele sociale.

Anatol Șalaru a mai precizat că, la percheziții, forțele de ordine moldovene au descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari.

Timp de cinci luni, jurnaliștii din Republica Moldova de la Nord News s-au infiltrat într-o rețea de influență, construită în jurul ONG-ului „Evrazia”.

 

ONG-ul este legat de condamnatul fugar Ilan Șor. Jurnaliștii au documentat din interior modul în care se recrutează tineri, cum se fac „sondaje formatoare”, cum se pompează conținut politic în social media și cum se ocolesc regulile cu plăți în numerar sau crypto.

Totul cu un scop: manipularea alegerilor din România și Republica Moldova.

„Am cunoscut de la început subiectul anchetei și așteptam cu nerăbdare să fie făcută public, ceea ce ține de implicarea în alegerile din România, fiindcă această doamnă, care îi explica lui Dumitru Pelin că 65 de tineri din Moldova, vorbitori de limba română, au lucrat pentru Călin Georgescu, pe toate rețelele, pe toate căile pe care le-au avut la dispoziție și această doamnă este reținută de către poliție și sunt sigură că acasă la ea vor fi descoperite toate registrele pe care le are despre implicarea acestor tineri în campania electorală.

Acești specialiști în IT despre care se spune că au fost foarte buni”, a spus fostul ministrul al Apărării de la Chișinău.

Politicianul moldovean a dezvăluit, de asemenea, că în cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit un portofel virtual cu 107 milioane de dolari.

