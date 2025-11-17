VIDEO: Românul din Sebeș care a ajuns partener la o casă de avocatură din Dubai. Cum se construiește o carieră de top în Emirate

La Alba24 ați fost obișnuiți să vedeți în special politicieni sau oameni din administrație. Azi am invitat în studioul nostru pe cineva care nu are nicio legătură cu acest domeniu.

Domnul Paul George Căta este avocat de business specializat pe drept corporativ și comercial, precum și real estate&energy. În urmă cu un an, a devenit partener la una dintre cele mai respectate case de avocatură din Emiratele Arabe Unite, Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants, fiind încheiat și un parteneriat între firma de avocatură pe care o conduce și Al Safar & Partners.

Ce legătură are toată această poveste cu Alba? Domnul Căta este născut la Sebeș, unde a și locuit până la vârsta de 19 ani, când a absolvit Colegiul Național „Lucian Blaga”.

C.M.: Domnule Căta, care a fost traseul dvs profesional după ce ați plecat din Sebeș?

Paul George Căta: Ulterior absolvirii Colegiului Național „Lucian Blaga”, am decis să urmez Facultatea de Drept ”Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. La acel moment, nu am știut ce presupune acest domeniu, știu doar că îmi doream să fiu avocat pentru a găsi soluții la problemele oamenilor și antreprenorilor. Erau tot felul de zvonuri privind domeniul avocaturii la acea vreme și nu știai pe cine să mai crezi, eu nu am avut pe nimeni în familie care să lucreze în acest domeniu (adică avocat, judecător, procuror etc) pentru a afla direct de la sursă care era „adevărul”.

Ulterior absolvirii facultății de drept, îndrumat corespunzator de un prieten foarte bun din Cluj (ardelean), care activa în calitate de avocat în București la una dintre societățile mari și, vizitând de câteva ori Bucureștiul în timpul facultății, pur și simplu am simțit că „este locul potrivit pentru mine”.

Întotdeauna am fost o persoană business-oriented, iar, cutreierând Bucureștiul, am simțit că este locul perfect în care să mă dezvolt în această direcție. Este acel moment din viață în care intuiția sau cel de-al șaselea simț îți spune să mergi „all in” într-o direcție, chiar dacă nu știi încă toate detaliile.

Așadar, ulterior absolvirii facultății și a unui master, am decis să plec în București, unde, timp de un an de zile, am lucrat în calitate de consilier juridic în cadrul unei societăți, împreună cu echipa de legal și câțiva avocați alături. Timp de un an de zile, programul meu a însemnat muncă de birou și studiu intens pentru examenul pentru primirea în profesia de avocat. Evident, drumul nu a fost lipsit deloc de greutăți, din contră, iar despre asta aș putea vorbi, cred, câteva zile în șir: adaptarea la un oraș nou unde nu cunoșteai pe nimeni, lipsa unui suport, costuri neașteptate, medii de muncă mai mult sau mai puțin plăcute etc.

După acest an dificil, am reușit să promovez examenul și să fiu primit la una din cele cele mai bune societăți de avocatură naționale din București. Credeam că viața poate deveni mai relaxantă și că de acum încolo pot să încetinesc puțin… Însă lucrurile nu au fost deloc așa.

Viața într-o firmă mare de avocatură înseamnă presiune, rapiditate, multe ore de muncă și performanță, nu ai voie să gresești și ai o răspundere mare. După câțiva ani de muncă în corporație, am decis să încep colaborarea cu câteva societăți medii de avocatură, unde să fiu implicat și în activitatea de business development. Am început să fiu mai implicat în procesul funcționării unei societăți de avocatură: partea de management, business development, recrutare, facturare etc. Vedeam toate aceste detalii ca un întreg care era foarte atractiv pentru mine.

Ușor, ușor, drumul mi se lumina și începeam să „văd” trecerea de la etapa de profesionist la cea de antreprenor. La un moment dat, pur și simplu clienții îmi apăreau în cale și eram atât de entuziasmat încât munceam cu zilele și nopțile, doar pentru a-i servi la timp și în același mod profesionist pe care l-am învățat în corporație. În timp, am reușit să strâng alături de mine o echipă de avocați seniori și competenți, alături de care am reușit să dezvoltăm ceea ce suntem astăzi.

Mereu am fost atras de ideea de a lucra la nivel internațional și cu clienți străini care conduc business-uri serioase, care cunosc management, business și de la care am ce învăța. În luna mai 2024, am avut o vizită în Dubai, în interes de business, unde am reușit să cunosc și o parte dintre actualii colegi de la Al Safar & Partners, cu care am avut o chimie foarte bună, încă de la început. După o colaborare bună de câteva luni de zile și împărtășire de valori comune, spre finalul anului 2024, aceștia mi-au propus poziția de Partner în cadrul firmei, urmând să-mi desfășor activitatea atât în Dubai cât și în România… Și, uite-ne aici, după fix un an de zile de colaborare. Nici nu știu cum a trecut timpul atât de repede, însă a meritat întregul efort.

C.M: Explicați-ne ce face Al-Safar & Partners și de ce este important parteneriatul pe care l-ați încheiat cu această firmă de avocatură din Emiratele Arabe Unite?

Paul George Căta: Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants este una dintre cele mai cunoscute firme de avocatură din Emiratele Arabe Unite, cu sediul în Downtown Dubai și peste 43 de ani de experiență în domeniul juridic, oferind consultanță pentru clienți locali și internaționali. Firma oferă servicii complete în arii precum drept comercial, corporativ, real estate, litigii, arbitraj, dreptul muncii și imigrări.

Parteneriatul nostru (atât calitatea mea în societate, cât și parteneriatul dintre cele două firme) este important deoarece ne permite să oferim clienților asistență full-service, atât în România, cât și în Orientul Mijlociu, acoperind toata gama de servicii – de la înmatricularea unei companii, contracte comerciale, până la obținerea vizelor, permiselor de ședere, relocare business și soluționarea disputelor.

Practic, am reușit să construim o punte între mediul de afaceri european și cel din Emiratele Arabe Unite, oferind clienților sprijin complet și siguranță în ambele jurisdicții.

C.M: Acum aproximativ o lună a avut loc la Brașov un forum de afaceri organizat de ambasada Emiratelor Arabe Unite la care ați participat și Dvs în calitate de partener Al-Safar. Ce s-a discutat la acest forum și ce rezultate concrete au fost?

Paul George Căta: Forumul de afaceri România – Emiratele Arabe Unite, organizat la Brașov de Ambasada UAE în România și Camera de Comerț și Industrie Brașov, a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri și specialiști din ambele țări, din domenii precum imobiliare, energie, turism, IT și servicii juridice. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor economice bilaterale, identificarea de oportunități de investiții în UAE și Romania și sprijinirea companiilor românești interesate să se extindă în Emiratele Arabe Unite.

Participarea Al Safar & Partners, alături de PGC Partners, a fost importantă pentru a oferi o perspectivă juridică aplicată, privind procedurile de înmatriculare a unei companii, reglementările locale și protecția investițiilor. În urma forumului, s-au conturat mai multe direcții concrete de colaborare și inițiative comune care urmează a fi dezvoltate în perioada următoare.

C.M: Din ce în ce mai mulți oameni de afaceri din România care au bani de investit se gândesc și la varianta de a începe un business în Dubai sau Abu Dhabi, dar poate sunt reticenți, pentru că nu cunosc detalii despre piața locală, le este teamă de necunoașterea legilor locale sau se tem de posibilitatea unor înșelătorii. Cu ce i-ar putea ajuta firma Dvs de avocatură?

Paul George Căta: Un antreprenor român care se gândește serios să înceapă un business în Dubai sau Abu Dhabi (sau alt Emirat) ar trebui să își aloce un buget dedicat pentru analiza pieței locale și pentru consultanță de specialitate – juridică, fiscală și contabilă – deoarece mediul de afaceri din Emirate este complet diferit de cel din România. De asemenea, este esențial să țină cont de diferențele culturale și să respecte regulile și valorile locale, care joacă un rol foarte important în succesul unei afaceri.

Firma noastră de avocatură poate oferi sprijin complet în toate aceste etape – de la înființarea companiei, obținerea licențelor și vizelor necesare, până la redactarea și negocierea contractelor, consultanță juridică continuă și asigurarea conformității cu legislația locală. Totodată, recomandăm antreprenorilor să colaboreze doar cu profesioniști verificați, pentru a evita eventuale riscuri sau situații neplăcute. Nu în ultimul rând, vom sprijini toți antreprenorii și îi vom pune în legătură cu parteneri de încredere din UAE care îi pot ajuta să se dezvolte pe partea de business.

C.M: Ce avantaje ar avea un om de afaceri dacă ar deschide o firmă în Emirate? Faceți o comparație scurtă cu România în privința regimului taxelor, de exemplu.

Paul George Căta: Deschiderea unei firme în Emiratele Arabe Unite oferă avantaje semnificative pentru oamenii de afaceri, în special din perspectiva regimului fiscal și a mediului de business. În primul rând, taxarea este mult mai favorabilă: impozitul pe profit este de doar 9% pentru un profit net declarat de peste 100.000 USD (adică vei fi taxat cu 9% pe profit doar pentru ce depășește 100.000 USD), iar în multe zone libere (freezones) companiile pot beneficia chiar de scutire totală de impozit pe o perioadă determinată. De asemenea, nu există impozit pe dividende, pe salariu sau pe veniturile personale.

Reglementările fiscale sunt stabile, predictibile și orientate către investitori și business. Mediul legislativ este însă dinamic, legile și procedurile se schimbă rapid în funcție de nevoile și evoluția societății. Însă nu este nimic la ce să nu putem face față, în calitate de avocați, în special datorită transparenței acestora și digitalizarii. În Emirate, un antreprenor are acces la o infrastructură modernă, un hub internațional de afaceri și la o politică economică deschisă către investiții străine. Dubai este, de asemenea, o punte pentru a face afaceri la nivel internațional – pentru cine are astfel de aspirații, bineînțeles.

Trebuie menționat că nu este suficient doar să înființezi o firmă în Emiratele Arabe Unite pentru a beneficia automat de regimul fiscal favorabil de acolo. Există tratate internaționale privind dubla impunere, iar autoritățile fiscale din țara de rezidență pot solicita în continuare impozitare dacă persoana respectivă rămâne rezident fiscal în acel stat. Pentru a beneficia în totalitate de regimul fiscal din UAE și a evita eventuale decizii de impunere din țara de origine, este necesară și schimbarea rezidenței fiscale în Emirate, proces care trebuie gestionat cu atenție și conform reglementărilor internaționale.

Aceste aspecte țin de situația individuală a fiecărui client, motiv pentru care preferăm să avem discuții private și confidențiale cu persoanele interesate, pentru a analiza în detaliu structura lor fiscală, condițiile aplicabile și soluțiile optime pentru fiecare caz în parte.

C.M: Haideți să vorbim și de riscuri, nu doar de lucrurile bune. Ce surprize neplăcute ar putea apărea în derularea unui business? Ce restricții ar avea un business pornit în Emirate, în relația cu UE?

Paul George Căta: Un antreprenor care deschide o firmă în Emiratele Arabe Unite trebuie să fie conștient că, deși mediul de business este atractiv, există și riscuri sau limitări. În primul rând, alegerea greșită a tipului de structură (free zone sau mainland) poate afecta activitatea companiei – de exemplu, firmele din free zone pot avea restricții în a face tranzacții directe pe piața locală (în Emirate) sau pot depinde de parteneri autorizați. De asemenea, în funcție de activitatea societății, firma trebuie deschisă într-un anumit FreeZone, altfel va trebui închisă și deschisă una în zona potrivită.

Există, de asemenea, costuri anuale obligatorii pentru reînnoirea licențelor, respectarea cerințelor de raportare fiscală și economică (economic substance regulations, AML/KYC), precum și amenzi considerabile pentru neconformitate.

În relația cu Uniunea Europeană, Emiratele Arabe Unite nu au încă un acord de liber schimb în vigoare, deși negocierile oficiale pentru un astfel de acord au fost lansate recent. Până la semnarea și implementarea acestuia, pot exista taxe vamale, proceduri suplimentare și standarde distincte privind conformitatea produselor, importurile și exporturile dintre cele două regiuni.

În Emiratele Arabe Unite, legislația este extrem de strictă privind comportamentul public și consumul de substanțe. Posesia sau utilizarea de droguri, chiar și în cantități mici, se pedepsește cu închisoare de minimum 3 luni sau amenzi între 20.000 si 100.000 AED, iar pentru repetarea faptei sancțiunile sunt mai dure. Fumatul în spații publice neautorizate se amendează cu aproximativ 500 AED, iar consumul de alcool este permis doar în locații licențiate, în afara cărora poate duce la amendă, arest sau deportare. Străinii care încalcă legea pot primi interdicție de intrare în țară (ban) pentru perioade de la 1 la 5 ani sau chiar permanent, în funcție de gravitatea faptei. În concluzie, respectarea regulilor locale este esențială, deoarece necunoașterea legii nu reprezintă o scuză și poate avea consecințe serioase.

C.M: Ce costuri implică deschiderea unui business în UAE?

Paul George Căta: Costurile pentru deschiderea unui business în Emiratele Arabe Unite variază în funcție de mai mulți factori – locația (Free Zone sau Mainland), tipul de activitate, numărul de asociați și necesarul de vize.

În general, pentru o companie înființată într-o Free Zone, costurile de licență și înregistrare pornesc de la aproximativ AED 8.000 – 15.000 (echivalentul a 2.000 – 3.500 EUR) pentru primul an. În cazul unei companii deschise pe Mainland (Dubai sau alte emirate), costurile pot fi mai ridicate, între AED 15.000 – 50.000 (aprox. 3.800 – 13.700 EUR), în funcție de activitate și tipul de sediu ales.

La acestea se adaugă cheltuielile pentru viza de rezidență și Emirates ID, care includ testele medicale și taxele de procesare, de obicei între AED 3.000 – 7.000 (aprox. 770 – 1.800 EUR) per persoana. Pe lângă aceste costuri, pot exista și alte taxe administrative (închiriere birou, Ejari, aprobări suplimentare pentru anumite activități).

În practică, fiecare caz este diferit – motiv pentru care, înainte de începerea procedurilor, organizăm o întâlnire sau videocall cu clienții, pentru a înțelege exact structura dorită (număr de acționari, activitate, locație, buget etc.), urmând să îi îndrumăm spre cele mai potrivite opțiuni juridice și fiscale pentru nevoile lor.

C.M: Dvs sunteți din Alba și bănuiesc că încă aveți afinități pentru acest județ. Cu ce puteți să ajutați mediul de afaceri din Alba din poziția pe care o aveți acum?

Paul George Căta: Sunt în continuare foarte atașat de județul Alba, locul din care provin și cred cu tărie că această zonă are un potențial remarcabil de dezvoltare. Planul pe termen lung este să construim o relație de încredere între România și Emiratele Arabe Unite, bazată pe colaborare economică, respect și valori comune și să prezentăm lumii potențialul pe care România îl are din perspectiva investițiilor.

Județul Alba, cu orașele și satele sale pline de istorie, frumusețe și autenticitate, reprezintă o oportunitate reală pentru investitorii din Emirate, în special în domenii precum turismul, agricultură, producția locală și energia verde.

Prin experiența acumulată atât în România, cât și în Emiratele Arabe Unite, ne propunem să sprijinim mediul de afaceri din județul Alba în mai multe direcții: prin conectarea antreprenorilor locali la parteneri și investitori din UAE, facilitarea dezvoltării de proiecte internaționale, precum și oferirea de consultanță juridică și strategică pentru extinderea businessurilor românești în afara țării. În paralel, ne propunem să atragem investitori din Emiratele Arabe Unite interesați să descopere oportunitățile pe care județul Alba le oferă în sectoare precum turismul, agricultura, producția sau energia verde. Obiectivul nostru este să consolidăm legăturile economice dintre cele două regiuni și să transformăm aceste colaborări în proiecte concrete și de durată.

C.M: Vă gândiți la organizarea unui eveniment de business la Alba Iulia în care să aveți oportunitatea de a discuta cu mediul de afaceri de aici la modul cel mai concret despre posibilitățile de investiții în Emirate?

Paul George Căta: Avem în plan organizarea, la nivel național, a mai multor evenimente de business dedicate promovării oportunităților de investiții în Emiratele Arabe Unite, în colaborare cu Ambasada Emiratelor Arabe Unite în România, camerele de comerț și alți parteneri privați.

Scopul acestor evenimente este de a informa mediul de afaceri românesc, într-un mod concret și aplicat, despre posibilitățile reale de dezvoltare și colaborare economică cu zona Golfului.

Dacă va exista interes din partea mediului de afaceri din județul Alba, sunt convins că vom putea organiza și acolo un astfel de eveniment, care să devină un punct de legătură între antreprenorii locali și potențialii investitori din Emiratele Arabe Unite.

Paul George Căta – date de contact

paulgeorge.cata@pgpartners.com

12 Mihail Kogălniceanu Bld. District 5, Bucharest, Romania

PGC Partners

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News