VIDEO: Șanțurile Cetății Alba Carolina, ÎNCONJURATE COMPLET de o masă de 2,7 kilometri, din materiale reciclate. RECORD MONDIAL

acum 6 secunde

Au mai rămas doar câteva zile până când Alba Iulia va scrie istorie. Este vorba despre ”Masa care Unește”, un nou record mondial ce se va stabili la Alba Iulia. 

În ultimele zile zeci de voluntari au lucrat pentru a monta paleții care au format masa lungă de 2,7 kilometri din materiale reciclabile. Masa înconjoară aproape în toatalitate Șanțurile Cetății Alba Carolina. 

Sâmbătă, 10.000 de persoane se vor așeza la masă, pentru a stabili un nou record mondial. Mai exact se va încerca stabilirea unui nou record mondial: cea mai mare masă lungă de 2, 7 kilometri făcută integral din materiale reciclabile.

Persoanele care au vrut să participe la stabilirea recordului mondial s-au putut înscrie, în mod gratuit, pe site-ul oficial al evenimentului.

YouTube video

Cei care s-au înscris au primit mesaje de confirmare din partea organizatorilor. De joi, 11 septembrie, aceștia își vor putea ridica brățările pentru accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Brățările se vor ridica din zona Monumentului Unirii din Alba Iulia. De acolo aceștia vor primi și cele mai importante informații despre modul în care se face accesul sâmbătă, 13 septembrie și pe unde vor intra în Șanțurile Cetății.

Pe baza brățării primite se va face accesul în Șanțurile Cetății, prin șase puncte de acces. Mai exact un punct de acces pentru fiecare sector în parte.

Accesul în sectoare va începe de la ora 16.00. Momentul zero al evenimentului va fi ora 18.00, când recordul va fi omologat. Apoi de la ora 19.30 toată lumea va putea intra în șanțuri deoarece va avea loc un concert cu un invitat surpriză.

Mai mult de atât de la ora 16.00 și până la ora 18.00 cei prezenți vor avea parte de mai multe activități în Șanțurile Cetății.

 

 

 

 

