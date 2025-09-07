VIDEO: Secretele ceaunului cu carne de miel, o rețetă tradițională din Loman. Cum se prepară balmoșul, mâncare de bază la stâni

Fiecare serbare câmpenească nu poate avea loc fără mâncare. La Loman, duminică 7 septembrie, pe lângă tradiționalele grătare cu mici, ceunele au fost încălzite și pline ochi pentru a-i hrăni pe cei prezenți la eveniment.

Este vorba despre ”Coborâtul oilor” de la Loman, un eveniment tradițional care a strâns sute de participanți. Dar ca la orice eveniment, pentru ca totul să fie perfect trebuie să existe mâncare.

Iar mâncarea la Loman a fost una dintre atracțiile principale.

Într-o parte a evenimentului un ceaun ieșea în evidență. În el doi bărbați ai satului învârteau de zori. A fost vorba despre un ceaun tradițional din zona Lomanului cu carne de miel.

Și cum fiecare bucătar își are secretele, reporterii alba24.ro au mers pentru a afla rețeta ceaunului de miel, o rețetă cum se prepară doar în zona Lomanului.

De asemenea, de lângă ceaun nu putea să lipsească și balmoșul. Iar cine știe să facă balmoș mai bun decât o femeie, care a crescut în familie de ciobani și care știe cum se face mâncarea la stână.

Totul ține de cel care gătește. De la timpul la care trebuie puse ingredientele în ceaun și timpul de gătire. Secretul unui ceaun se învață în timp și este păstrat de la bucătar la bucătar.

