VIDEO: Sistem de telemedicină la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienții din județ, diagnosticați de la distanță

acum 10 secunde

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia finalizează în decembrie un proiect de digitalizare, care va permite evaluarea unor pacienți din județ, fără deplasarea de la spitalele din zona lor.

Instituția medicală a achiziționat un sistem de telemedicină care permite utilizarea aparatelor de rezonanță magnetică și a echipamentelor din laboratorul de radiologie și imagistică medicală pentru investigații de la distanță în toate spitalele din județ.

Am vrut să aflăm cum poate ajuta tehnolgia, actul medical la nivelul unui județ cum este Alba. Potrivit managerului unității, Diana Mârza, noul sistem va reduce semnificativ timpul de reacție și de diagnostic, în special pentru pacienții din afara municipiului reședință de județ.

Un alt avantaj important al sistemului de telemedicină este crearea unui istoric medical unitar al pacienților, accesibil la nivelul tuturor spitalelor din județ.

Acest lucru va permite o mai bună continuitate a actului medical și o coordonare eficientă între unitățile sanitare.

”Am achiziționat un sistem de telemedicină prin care toate aceste aparate de rezonanță și aparatele din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală pot fi conectate la toate spitalele din județ.

Astfel, timpul de reacție și timpul de diagnostic se scurtează foarte mult datorită faptului că un pacient, de exemplu din Câmpeni, din zona de munte, nu mai trebuie să fie transportat în sărbătorile legale și după ora 2 (p.m. - n.red.) în cadrul spitalului nostru, la Unitatea de Primiri Urgențe.

Această investigație se poate face acolo, iar radiologii noștrii pot să citească imaginile de la distanță și să dea aceste rezultate.

Acest sistem este benefic și pentru că se creează un istoric medical al pacientului, nu doar din cadrul spitalului nostru, ci din toate spitalele din județ” a spus Diana Mârza, manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Implementarea sistemului reprezintă un pas important în modernizarea serviciilor medicale din județul Alba și în creșterea accesului pacienților la investigații rapide și de calitate, indiferent de zona în care se află.

Material realizat în proiectul „DigITup” derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cu susținerea EDGE Institute.

