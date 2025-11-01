Eveniment
VIDEO: Șofer băut, prins de polițiști la Alba Iulia. Conducea haotic pe o stradă din oraș
Un șofer băut a fost prins miercuri seară de polițiști, în timp ce conducea haotic pe o stradă din Alba Iulia.
Bărbatul a fost oprit în zona Ampoi, în dreptul bisericii de lemn din cartier.
După testare, polițiștii au constatat că bărbatul avea o concentrație alcoolică de 0,94 mg/L.
Potrivit unui martor ocular, șoferul a fost dus la spital pentru probe, în timp ce autoturismul a rămas pe loc.
