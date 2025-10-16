Connect with us

VIDEO ȘTIREA TA: Autoturism în flăcări la Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș

acum O oră

Un autoturism a luat foc joi, 16 octombrie, în jurul orei 9.30 în Alba Iulia. 

Din primele informații incendiul a izbucnit la un autoturism, în Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș.

La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.


Un cititor alba24.ro a surprins în trafic mașina în flăcări.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

sursă video/foto: cititor alba24.ro, ISU Alba.

