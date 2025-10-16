Eveniment
VIDEO ȘTIREA TA: Autoturism în flăcări la Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș
Un autoturism a luat foc joi, 16 octombrie, în jurul orei 9.30 în Alba Iulia.
Din primele informații incendiul a izbucnit la un autoturism, în Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș.
La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Un cititor alba24.ro a surprins în trafic mașina în flăcări.
Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.
sursă video/foto: cititor alba24.ro, ISU Alba.
