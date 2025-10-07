VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii

O stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, generează nemulțumirea locuitorilor din zonă. De fiecare dată când plouă, drumul devine un coșmar pentru ei. Noroiul, gropile și bălțile care se formează îl fac impracticabil.

Lucrările au început acolo în vara anului 2023, iar asfaltarea anul trecut, în august.

”Nu-i așa că e minunat? Primăria a transformat o simplă stradă într-o adevărată atracție turistică, un traseu de aventură demn de un off-road.

Cred că a fost o decizie strategică să lase strada în starea asta. Gândiți-vă: mașinile nu mai prind viteză, reducând riscul de accidente, iar șoferii devin mai atenți și mai răbdători.

În plus, noroiul, bălțile și gropile devin adevărate obstacole pentru pietoni.

Oamenii care locuiesc în zonă au acum o oportunitate unică de a-și exersa spiritul de adaptare și răbdare.

Trebuie să fim recunoscători pentru eforturile depuse, chiar dacă ne pare că ritmul lucrărilor este lent.

E o viziune artistică, nu doar o stradă” a transmis un locuitor al străzii, pentru Alba24.

Strada reprezintă una din soluțiile propuse de administrația locală pentru decongestionarea traficului între Alba Iulia și cartierul Micești.

Odată cu realizarea investiției, strada va putea prelua mare parte din traficul dinspre Micești / Orizont spre Alba Iulia.

Licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost lansată de Primărie pe 15 noiembrie 2022. Valoarea totală estimată a investiției a fost de peste 8,6 milioane de lei, fără TVA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News