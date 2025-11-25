Eveniment
1 Decembrie, Ziua Națională a României: Premierul Ilie Bolojan și președintele Senatului, Mircea Abrudean, prezenți la Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, va fi prezent la ceremonialul militar din cazul Zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, la Alba Iulia. Alături de el, din partea Statului Român, în data de 1 decembrie, va fi prezent și președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Dacă Ilie Bolojan va fi prezent doar la parada militară pentru a da salutul din partea conducerii țării, președintele Senatului ar putea fi prezent la mai multe activități desfășurate la Alba Iulia.
Deși la evenimentele de la Alba Iulia a fost invitată și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, aceasta nu a răspuns până în acest moment invitației
Parada militară de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
Parada militară la care va participa Ilie bolojan este programată pentru ora 14.00, iar cel mai probabil oficialul statului va ajunge în oraș cu elicopterul și tot pe calea aerului va pleca înapoi spre București.
Sâmbătă, 29 noiembrie, vor fi repetiții pentru parada militară de la Alba Iulia din 1 Decembrie. Forțele militare și autospecialele de luptă vor parcurge traseul pregătit pentru evenimentul de luni, de Ziua Națională.
Repetițiile sunt programate să se desfășoare în intervalul orar 12.30-16.30. Dacă vor fi condiții meteo favorabile, va fi și survol aerian, cu elicoptere și avioane.
Deocamdată, pe lângă forțele militare române, cele ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, ISU, Jandarmerie), SRI, au confirmat prezența și militari polonezi dislocați în România (un pluton).
sursă foto: arhiva alba24.ro, ziua de 1 Decembrie 2024, la Alba Iulia.
