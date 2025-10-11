Connect with us

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși

acum 2 ore

Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși. Mai exact peste 500 de tineri, cam 50 de pe raza fiecărui protopopiat de pe raza județelor Alba și Mureș, iau parte la eveniment.

Întâlnirea a început cu o slujbă în Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Apoi aceștia au mers organizat, către zona Panoramic din oraș unde vor lua parte la mai multe ateliere. 

Reprezentantul Arhiepiscopiei din Alba Iulia, Oliviu Botoi, a precizat pentru alba24.ro că evenimentul de anul acesta are la baza un subiect amplu dezbătut în societatea actuală: modelele pe care tinerii trebuie să le urmeze.

”Ne dorim să fim mereu aproape de tinerii noștri, să îi sprijinim și să le fim alături, nu impunându-le alegeri, ci inspirându-i să urmeze drumul cel bun, care le poate clădi un viitor fericit.

Dimineața a început cu o slujbă frumoasă, de la ora 10.00, la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia: un moment de rugăciune comună, o slujbă de Te Deum oficiată de ÎPS Irineu, care, după rugăciune, le-a adresat tinerilor un cuvânt duhovnicesc și motivant”, a declarat Oliviu Botoi.

Activități în zona Panoramic

În zona Panoramic au loc mai multe activități dedicate tinerilor: ateliere de creație, discuții interactive, precum și prezentări și speech-uri despre alegeri și opțiuni.

”Ne dorim să conturăm împreună alegerea cea bună, pe care fiecare tânăr este chemat să o facă la această vârstă plină de căutări și sensuri.

Evenimentul de la Panoramic va fi animat și de momente de muzică folk, iar noi avem nădejdea că tinerii se vor bucura de o zi de comuniune, bucurie și prietenie adevărată”, a mai declarat în încheiere Oliviu Botoi.

