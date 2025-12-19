VIDEO Târgul de Crăciun Aiud: atmosferă spectaculoasă în centrul municipiului. Petrecere în aer liber

Târgul de Crăciun Aiud: mai sunt câteva zile până evenimentele de sărbători organizate de primărie se încheie. Sunt momente speciale în preajma sărbătorilor de iarnă, în centrul municipiului Aiud.

Imagini spectaculoase cu distracția de seară au fost postate pe rețelele de socializare.

La Târgul de Crăciun, vineri seara este petrecere în aer liber cu DJ Răzvan.

Patinoarul este deschis până duminică, 21 decembrie inclusiv, în intervalul orar 12.00-20.00.

Sâmbătă este Atelierul lui Moș Crăciun (orele 17.00-19.00), iar sâmbătă și duminică distracția continuă cu Trenulețul lui Moș Crăciun (orele 17.00 – 21.00).

Moș Crăciun revine la Aiud sâmbătă, între orele 17.00 și 18.00, când primește scrisorile copiilor.

Duminică, 21 decembrie, între orele 17.00 și 18.00 va fi un eveniment organizat de Aiud Bikers – Moș Crăciun motociclist.

Târgul de Crăciun Aiud. Programul spectacolelor din weekend

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18.00

Concert Crina Matei. În deschidere: Karla Lupei

Duminică, 21 decembrie, ora 18.00

Concert Acoustic Boyz. În deschidere: Cataleya Crișan

