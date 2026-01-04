VIDEO: ”Tradiționala” coadă la mici din târgul de vechituri din Alba Iulia s-a format chiar și pe ninsoare

Chiar dacă afară ningea, iar gradele erau sub zero, pasionații de un mic bun în zi de duminică, au făcut un drum către Talciocul din Alba Iulia. Talciocul este locul de întâlnire duminică de duminică al căutătorilor de chilipiruri, dar și al celor care vor să mânânce un mic sau mai mulți, la primele ore ale dimineții.

Iar asta s-a întâmplat și duminică 4 ianuarie 2026. Chiar dacă afara ningea, mai multe persoane au mers în târgul de vechituri din Alba Iulia, la ieșirea din oraș.

La partea de vânzare nu era aproape nimeni. Mai exact, comercianții nu s-au încumetat să vină pe ninsoare pentru a-și expune marfa. Doar câțiva au mers pentru a vinde câteva produse.

În schimb, la tarabele cu mici, virșli și fripturi la grătar s-a format tradiționala coadă. O coadă la care nimeni nu se grăbește. Deoarece coada respectivă este mai mult decât o așteptare pentru a ajunge să comanzi micii.

La coada la mici se dicută orice duminică de duminică, de la fotbal, la politică și la evenimentele de zi cu zi. Iar asta s-a văzut și duminică, 4 ianuarie, când chiar și pe ninsoare, mai mulți localnici au mers la târg.

