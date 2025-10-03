VIDEO: Transportul public în Alba Iulia, SISTAT de STP în anumite intervale orare. Ce spun cetățenii

Transportul public din municipiul Alba Iulia a fost sistat vineri dimineata, după ce operatorul STP a redus programul din cauza unor datorii neplătite de către Primărie.

Autobuzele nu circulă în municipiu, între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00. Reprezentanții STP au lipit în fiecare stație un comunicat printat pe o foaie A4, în care anunțau schimbările în programul de transport.

Mulți dintre cetățenii care au ajuns vineri dimineața în stații de transport public nu au văzut însă afișele și nu știau de reducerea programului de circulație anunțată de operator.

Astfel, aceștia au așteptat minute în șir un autobuz care nu a mai venit. Oamenii au fost nevoiți să își schimbe sau anuleze planurile. Unii au fost nevoiți să apeleze la taximetriști, în timp ce alții au apelat la rudele care au mașină.

Reamintim faptul că STP a anunțat miercuri că va reduce programul de transport, după ce Primăria nu a plătit sume mari de bani, situație care face imposibilă achiziția de carburanți și plata salariilor.

„Stimați călători,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 3 octombrie 2025 suntem nevoiți să limităm furnizarea / prestarea serviciului de transport public local și să reducem programul de transport în municipiul Alba Iulia.

Astfel, în zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia, mijloacele de transport public vor circula după program normal în următoarele intervale:

dimineața până la ora 8:00,

la prânz între orele 13:00 – 17:00,

seara după ora 21:00.

Între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public.

Aceste sincope grave ce le întâmpinăm în desfășurarea activității se datorează neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025.

De asemenea, pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero).

Suntem nevoiți să efectuăm acest program redus deoarece nu mai avem bani pentru motorină și nici pentru plata chenzinei a II-a a salariaților din data de 15 octombrie 2025 și vă rugăm să înțelegeți că nu mai rezistăm în aceste condiții de subfinanțare cronică.

În aceeași perioadă și anume începând u 03 octombrie 2025 autobuzele vor circula normal în zonele tarifare 2-7 pe rutele ce deservesc toate celelalte localități membre AIDA-TL, atât timp cât ne va ajunge stocul existent de carburant.

Vom efectua transportul public după acest program până la mijlocul săptămânii viitoare, aproximativ 08.10.2025, data după care nu vom mai putea efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților.

Vom reveni la programul normal imediat ce ni se va face plata restanțelor de către municipiul Alba Iulia, chiar și parțial, cumulativ cu eșalonarea la plată a diferențelor și stabilirea sumelor necesare în bugetul local conform obligațiilor contractuale”, au transmis reprezentanții STP, într-un comunicat.

Primăria municipiului Alba Iulia a transmis joi că ia act de amenințările operatorului de transport de a opri autobuzele din oraș.

„O astfel de decizie, total ilegală, ar bloca Alba Iulia și localitățile din jur, lovind direct în viața de zi cu zi a oamenilor care depind de acest serviciu, spun reprezentanții administrației locale. (…)

Transportul public nu este un privilegiu al unui operator, ci un drept al oamenilor din Alba Iulia. Primăria nu va accepta șantajul care pune la mijloc zeci de mii de locuitori. Suntem deschiși la dialog și la corectarea contractului, dar nu vom răspunde la cereri fără măsură”, au precizat reprezentanții administrației locale.

