Eveniment

VIDEO: Trei descoperiri arheologice importante la Alba Iulia, într-un singur loc. Dialog în șantier cu Anca Timofan

Publicat

acum 20 de secunde

Arheologa Anca Timofan a prezentat cititorilor Alba24, cele mai importante descoperiri din Alba Iulia, ale acestui sezon arheologic.

Echipa condusă de ea a identificat ruinele porții medievale Sf. Gheorghe, altfel spus, poarta principală, care era în picioare în perioada lui Mihai Viteazul.

YouTube video

Astfel, se poate spune că este Poarta pe care a intrat Mihai Viteazul în Cetate, la 1 noiembrie 1599.

Sub vestigiile porții medievale, cercetătorii au descoperit și poarta principală a castrului roman al Legiunii a XIII-a Gemina (Porta Praetoria).

Săpăturile au scos la iveală elemente de construcție din epoca romană, medievală, din perioada Principatului Transilvaniei și cea a stăpânirii habsburgice.

Zidurile romane, construite în tehnica opus quadratum, au fost suprapuse de fortificațiile medievale și apoi demolate sistematic de austrieci la începutul lucrărilor Cetății Alba Carolina, în 1715.

Descoperirile contribuie semnificativ la reconstituirea evoluției urbanistice a orașului Alba Iulia.

Săpături arheologice la Alba Iulia. Foto: Alba24

”Mai avem foarte mult de săpat, este o săpătură dificilă și sperăm ca anul viitor, dacă vom avea fonduri, să degajăm cât mai mult din această zonă ca să putem mai vedea mai mult din structura acestor porți” a spus Anca Timofan.

O altă descoperire importantă este cea a unei părți a complexului mănăstiresc al franciscanilor bulgari, stabiliți în Alba Iulia în 1711.

”Ceea ce vedem aici este o parte a bisericii lor, mai încolo era claustrul… A fost construită de la 1725 până în 1742, a funcționat aici o perioadă de vreme, ei au primit aici o proprietate și a fost grav afectată de asediul din 1849 al generalului Bem, apoi demolată de autoritățile militare după 1860 când s-a construit cazarma…

Mănăstirea taie toate aceste straturi medievale, ba chiar înglobează unul dintre pilonii turnului, în fundația ei. Și se vede foarte bine aici, cum s-a folosit de un pilon medieval. E o suprapunere istorică extraordinară aici” a adăugat Anca Timofan.

De asemenea, a fost găsită și o parte din zidul cetății medievale, care suprapune un zid roman.

Toate informațiile și explicațiile, pe larg, în materialul video de mai sus.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

