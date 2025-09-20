Connect with us

VIDEO: Trupe de comando ”au luat cu asalt” Cetatea Alba Carolina: Cupa României la airsoft. Prin ce probe trec participanții

Cetatea Alba Carolina este ”luată cu asalt” în weekend-ul 20-21 septembrie de pasionați de airsoft din toată România. Mai exact se desfășoară Cupa României la airsoft. 

Este vorba despre o competiție sportivă în care participă echipe din întreaga țară. Bărbați și femei, îmbracă haine și echipamente tactice și se duelează în Șanțurile Cetății. 

Deși la prima vedere pare o joacă, airsoft-ul, este un sport greu, care necesită spirit de echipă, condiție fizică, dar în special mult fairplay.

Fiind un sport în care se trage cu bile de plastic, cel lovit trebuie să dea dovadă de fair play și să recunoască ca fost atins.

La Alba Iulia, echipele prezente trebuie să treacă prin mai multe probe și scenarii.

Pe lângă clasica confruntare urbană, în care echipele se duelează între ele, acestea au de trecut mai multe probe. Spre exemplu un navigator trebuie să găsească mai multe puncte cardinale și să calculeze distanțe, de asemenea lunetiștii trebuie să tragă de la distanțe diferite.

Însă cele mai dinamice sunt luptele cu scenarii. O echipă se apară, iar adeversarii trebuie să elibrereze un ostatic, sau să transporte un VIP, sau chiar o cutie de valori.

De asemenea echipele vor trece printr-o ambuscadă de patru persoane.

Sâmbătă echipele luptă în probele de calificare, iar duminică se vor juca semifinalele și finalele.

