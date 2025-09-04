VIDEO: Un bărbat din Blaj s-a îmbătat și a intrat în casă peste o femeie de 77 de ani. A vrut să întrețină relații intime cu ea

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din Blaj a fost reținut de oamenii legii fiind cercetat pentru două capete de acuzare. Reținerea a avut loc miercuri, 3 septembrie.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 4 septembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, bărbatul s-a înbătat și a intrat într-o locuință din Blaj, peste o femeie de 77 de ani.

Acesta a vrut să întrețină relații intime cu femeia în vârstă de 77 de ani. Vârstnica a fost salvată de concubin.



Apoi oamenii au alertat polițiștii

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 66 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și agresiune sexuală.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a pătruns, fără drept, într-un imobil din Blaj și ar fi încercat să întrețină relații intime cu o femeie de 77 de ani, care se afla în imobil, acțiunea fiind întreruptă de concubinul femeii.

În cursul zilei de azi, 4 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale, au mai transmis polițiștii din Alba.

